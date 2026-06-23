El Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer) concretó este martes su primera reunión formal con la participación completa de los representantes del sector público, privado, académico y profesional que integran el organismo creado por la Ley N° 11.183.

El encuentro marcó el inicio institucional de un espacio destinado a coordinar políticas y estrategias para el desarrollo turístico provincial mediante la articulación entre el Estado y los distintos actores vinculados a la actividad.

La reunión contó con la presencia del secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, quien destacó la puesta en funcionamiento del organismo como una herramienta para fortalecer la participación del sector privado en la toma de decisiones.

“Hoy contamos con un espacio donde el sector privado y el Estado se sientan a definir estrategias y tomar decisiones”, señaló el funcionario, al tiempo que remarcó la intención del Gobierno provincial de avanzar hacia un modelo de gestión basado en la cooperación y el acompañamiento a quienes generan empleo y actividad económica.

Los primeros temas en agenda

La conducción del Ente está integrada por el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, como presidente; Marcela Santa María como vicepresidenta en representación del sector privado; y Sebastián Bel como secretario ejecutivo.

Durante la reunión se analizaron aspectos vinculados al funcionamiento interno del organismo, la elaboración de su reglamento, la planificación estratégica y las acciones de promoción turística previstas para los próximos meses.

Satto calificó la jornada como “el día cero” del Emturer y aseguró que la creación de este ámbito representa “un antes y un después para el turismo entrerriano”.

Por su parte, Bel presentó los principales ejes de trabajo que impulsará el organismo, entre ellos la planificación participativa junto a las diez microrregiones turísticas de la provincia, la construcción de una marca turística entrerriana, la promoción de inversiones privadas y la puesta en marcha de un Observatorio Económico Turístico.

También se abordaron iniciativas relacionadas con la digitalización de procesos, la capacitación de recursos humanos y la incorporación de criterios de sustentabilidad en el desarrollo de la actividad.

El financiamiento, uno de los temas centrales

Uno de los puntos que generó mayor debate fue el vinculado a los recursos económicos con los que contará el organismo para llevar adelante sus políticas y programas.

Según se informó, el análisis sobre el esquema de financiamiento previsto en la ley de creación del Ente continuará en futuras reuniones del Directorio, debido a su importancia para la ejecución de las acciones proyectadas.

El Emturer reúne a representantes del Gobierno provincial, legisladores, cámaras empresarias, trabajadores del sector turístico, universidades y entidades profesionales, con el objetivo de construir políticas consensuadas para uno de los sectores productivos estratégicos de Entre Ríos.