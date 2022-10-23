El Ensamble Mitai Koi – formación musical que pertenece a la Coordinación General de Orquestas y Bandas Infanto Juveniles de la Provincia- participó en la Muestra Anual de Danza y Música, de la Coordinación de la Modalidad Educación Artística del Consejo General de Educación (CGE).

La actividad tuvo lugar el pasado martes 18 de octubre en el Teatro 3 de Febrero. Allí se compartieron experiencias de los talleres que son parte de las Escuelas de Arte en Música, Escuela de Danzas Municipal y el Centro de Arte del Club Universitario de la ciudad.

La jornada estuvo destinada a estudiantes de la educación primaria y secundaria de la ciudad de Paraná que asistieron al Teatro acompañados de sus docentes, para presenciar el espectáculo.

El evento consistió en una muestra para que cada grupo pueda compartir lo producido en el año. Desde el CGE se invitó a la Coordinación General de Orquestas y Bandas a compartir en la Muestra la experiencia de uno de los ensambles infanto juveniles. Cabe destacar que la Coordinación trabaja articuladamente con las escuelas de la modalidad artística ya que muchos de las y los estudiantes que participan de orquestas y ensambles en la ciudad de Paraná también toman clases en la Escuela de Artes en Música.

La importancia de participar en estos espacios de encuentro con otras instituciones, es una oportunidad para difundir y promover las propuestas educativas y artísticas que existen en la ciudad.

La educación artística específica no obligatoria ha marcado presencia en la provincia desde hace varias décadas y en la actualidad es la de mayor importancia por ser sus instituciones verdaderos semilleros de artistas promotoras y gestoras culturales.

Sobre el Ensamble Mitai Koi

El Ensamble funciona en la Escuela N°185 Alvarez Condarco y consta de talleres de flauta dulce y traversa, percusión y teclados para niñas, niños y jóvenes. El equipo docente está conformado por Horacio Lapunzina en dirección y teclados, Gabriel Martinez en Co-dirección y percusión, y Laura Franzot en flautas.

Este Ensamble tiene desarrollo en la ciudad de Paraná en la misma sede desde el año 2014. Se adoptó el nombre “Mitai Koi” en guarani que significa “hermano mellizo”, en relación a la búsqueda del hermano mellizo de Sabrina Gullino, nieto apropiado en la dictadura cívico-militar-eclesiástica. La sede donde funciona el Ensamble fue un Centro Clandestino de Detención.