El evento es organizado por el municipio de General Galarza y convoca cada año a adultos mayores y familias de la microrregión Caminos Costeros, consolidándose progresivamente dentro del calendario turístico entrerriano.

La iniciativa surgió en 2024 con el objetivo de generar un espacio de encuentro, recreación e integración destinado especialmente a personas mayores. Con el correr de las ediciones, la propuesta logró consolidarse como una actividad que, además de su valor social, impulsa el movimiento turístico regional y dinamiza la economía local.

La Fiesta Abuelazo tiene como principal atractivo un certamen de disfraces exclusivo para personas mayores de 70 años, quienes participan acompañados por familiares y allegados. Durante la jornada también habrá patio de comidas y una feria de emprendedores y artesanos, que complementarán la propuesta recreativa.

La declaración de interés turístico fue entregada al intendente de General Galarza, Fabián Menescardi, por el presidente del Emturer, Jorge Satto. La entrega se realizó en el marco de la reunión de la Comisión Provincial de Turismo, convocada este jueves en Colonia Elía.