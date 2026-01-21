El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) del Consejo de Empresarios de Entre Ríos presentó un informe que analiza la evolución del mercado laboral provincial a partir de datos correspondientes a septiembre de 2025. El estudio pone el foco en el empleo privado registrado y el empleo público, y revela un escenario de estancamiento, con comportamientos dispares entre los principales aglomerados urbanos de la provincia.

De acuerdo con el trabajo, los indicadores elaborados con datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) muestran realidades contrapuestas entre Concordia y el Gran Paraná. En el aglomerado de Concordia se registró una caída en las tasas de actividad y de empleo, acompañada por un aumento de la desocupación. En cambio, el Gran Paraná evidenció mejoras tanto en la actividad como en el empleo, mientras que la tasa de desocupación se mantuvo estable en torno al 5%.

En ambos casos, el nivel de desempleo continúa siendo inferior al promedio nacional, situación que el informe vincula, en parte, a la elevada participación del empleo público dentro de la estructura laboral entrerriana.

Empleo privado: leve retroceso

En septiembre de 2025, Entre Ríos registró 136.575 empleados asalariados privados formales, lo que representó una disminución interanual del 0,3%, equivalente a 436 puestos de trabajo menos respecto al mismo mes de 2024. Medido en relación con la población, la provincia cuenta con 94 asalariados privados cada 1.000 habitantes, un valor que se mantiene por debajo de los registros históricos previos a 2019, con excepción del período afectado por la pandemia.

La participación de Entre Ríos en el total nacional del empleo privado registrado sigue siendo reducida: apenas representa el 2,2% del total del país.

En comparación con el resto de la Región Centro, la provincia se ubica claramente por debajo. Santa Fe registra 139 asalariados privados cada 1.000 habitantes y Córdoba 132, frente a los 94 de Entre Ríos. Según el IIES, para igualar a Santa Fe la provincia debería crear unos 65.000 puestos de trabajo formales, lo que implicaría un aumento del 48%. Para alcanzar a Córdoba, la creación necesaria sería de más de 53.000 empleos, un incremento del 40%.

Sectores con comportamientos dispares

El análisis por ramas de actividad muestra que, en el primer trimestre de 2025, el empleo privado registrado cayó un 1,2% interanual. Entre los sectores con mayor peso, el comercio se mantuvo prácticamente estable, la industria manufacturera retrocedió un 2%, mientras que la enseñanza creció un 2,7%. La agricultura, ganadería y silvicultura mostró una leve baja del 0,3%.

Las mayores caídas se registraron en hotelería y restaurantes (-7,1%) y en transporte, almacenamiento y comunicaciones (-4,5%), reflejando las dificultades que atraviesan algunos sectores vinculados al consumo y a los servicios.

Empleo público: estabilidad con cambios internos

En septiembre de 2025, el empleo público provincial alcanzó los 90.397 agentes, con una variación interanual negativa del 0,3%, es decir, 314 trabajadores menos que un año atrás. No obstante, el informe señala una tendencia de estabilidad en torno a los 90 mil empleados, con una reducción gradual del número de empleados públicos cada 1.000 habitantes, que se ubicó en 62.

En la composición de la planta, la planta permanente disminuyó levemente, mientras que la planta transitoria y la suplente mostraron incrementos, lo que evidencia un cambio en la estructura del empleo estatal.

Por escalafón, los docentes y el personal general, que concentran casi el 70% del total, registraron caídas. En contraste, los escalafones de Salud, Seguridad y Justicia mostraron incrementos, destacándose el sector Salud con una suba del 4%.

Costo salarial y peso del Estado

El gasto en personal del Estado provincial ascendió en septiembre de 2025 a 180.523 millones de pesos, incluyendo salarios, obra social y aportes jubilatorios. El gasto promedio por empleado fue de casi 2 millones de pesos mensuales.

En paralelo, la cantidad de jubilados y pensionados provinciales llegó a 65.807 beneficiarios, un 2,8% más que en septiembre de 2024, con un haber medio de 1.480.836 pesos. Si se suman empleados públicos activos y pasivos, el total de personas que dependen del Estado provincial asciende a 155.949, unas 1.195 más que un año atrás.

Un mercado laboral con desafíos estructurales

El informe del IIES concluye que el mercado laboral entrerriano continúa mostrando un fuerte peso del sector público y un bajo dinamismo del empleo privado registrado, especialmente en comparación con las provincias vecinas. La brecha con Santa Fe y Córdoba evidencia un desafío estructural para la provincia: generar condiciones que permitan ampliar de manera sostenida el empleo formal privado, clave para fortalecer el desarrollo económico y reducir la dependencia del Estado como principal sostén laboral.