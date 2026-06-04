Luego del encuentro con el gobernador, con quien coincidió en la necesidad de fortalecer las relaciones comerciales y culturales con el país más poblado del mundo, el diplomático mantuvo un almuerzo de trabajo con Schepens para posteriormente trasladarse a Puiggari, donde recorrieron la empresa de Productos Lácteos Tonutti.

Allí fueron recibidos por sus propios dueños quienes contaron la historia y las estrategias comerciales de la firma. Después, se trasladaron a la planta donde observaron las distintas etapas de los procesos de industrialización y las diferentes líneas de producción de la empresa.

Tonutti es una fábrica familiar. Sus actuales propietarios son hijos de los fundadores. Industrializan alrededor de 200.000 litros de leche diarios y comercializan sus productos además de en Entre Ríos, en Buenos Aires, Corrientes, Chaco y Formosa. Desde hace un tiempo, han desarrollado la faz productiva de la actividad con el desarrollo de tambos propios que les proveen alrededor de 2.000 litros diarios.

Están en un proceso muy riguroso de preparación para comenzar a exportar en 2017, para lo cual cuentan con casi la totalidad de las habilitaciones. Esta posibilidad se hubiera concretado en este año pero la empresa no escapó a la crisis que vivió la lechería, además de haber sufrido, como todo el sector, los extraordinarios fenómenos climáticos que afectaron directamente a la actividad.

Entre los proyectos de crecimiento que los empresarios detallaron a Yang Wanming, se cuentan una fuerte inversión en laboratorio, oficinas y automatización de envasado para lo cual se están evaluando alternativas de financiamiento.

Respecto a la diversificación, la empresa no apuesta por el momento a esta opción ya que orienta su política a la especialidad, que son los quesos, y a elaborarlos de la forma más automatizada y eficiente. Y en este sentido subrayan que aunque están orientados al mercado interno y enfocados en esa estrategia, sostienen que consolidando esa posición se les presentará la posibilidad de abrirse a una política exportadora.

Luego de recorrer todo el circuito de producción, los visitantes participaron de una degustación de los productos Tonutti. Entre los presentes, además de Schepens y Yang Wanming, participaron los miembros de la comitiva china Lu Yanliu, esposa del Embajador; Wang Xiaolin, consejero político; y Luna Xia, secretaria de protocolo del Embajador.

También estuvieron presentes el subsecretario de Industria de la provincia, Mario Acuña, y la técnica de la Dirección de Ganadería, María Inés Moreyra, mientras que oficiaron de anfitriones el gerente de la empresa, Eduardo Tonutti, y la responsable de Producción, Otilia Tonutti.

Hay que recordar que las relaciones con el país asiático tuvieron en los últimos meses varios hechos significativos. En mayo último, el gobernador Bordet encabezó la delegación entrerriana que participó de la Misión comercial a la feria más importante del mundo que se hizo en Shanghai, junto a Santa Fe y Córdoba en el marco de la Región Centro. En aquella oportunidad se destacaron los resultados beneficiosos logrados por las 10 empresas provinciales que participaron de esta feria.

Siguiendo con estos encuentros que afianzan las relaciones, en noviembre visitó esta provincia el consejero comercial de la embajada Zhai Chengyu. Precisamente, en este viaje el consejero también recorrió distintas industrias y se reunió con cámaras y dirigentes de distintas actividades productivas.

Fuente: Prensa Ministerio de Producción