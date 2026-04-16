Durante su visita, Lamlé destacó su vínculo con la ciudad: “Ninguna ciudad de Argentina me tuvo tantas veces. Vine cuatro veces a visitar Crespo”, afirmó, al tiempo que remarcó que “son varios los proyectos que estamos trabajando en conjunto”.

Por su parte, Cerutti valoró el rol del diplomático en la generación de oportunidades: “Mediante su accionar permitió generar vínculos bilaterales para acercar y establecer lazos entre fundaciones y empresas, visibilizándose los logros”, señaló.

Impulso a la bioenergía: dos plantas con inversión millonaria

Uno de los ejes centrales de la jornada fue la presentación del proyecto ‘Ñande Zukufunt’, impulsado por la empresa Dosbio, que contempla la instalación de dos plantas de biogás: una en Crespo y otra en Villaguay. La inversión estimada asciende a 200 millones de dólares.

La iniciativa busca transformar residuos de la producción avícola y porcina en energía limpia y renovable, promoviendo un modelo de economía circular. “Esto no es solo una noticia de negocios, es una declaración de principios sobre el tipo de desarrollo que queremos”, subrayó Cerutti. En ese sentido, enfatizó que el proyecto generará empleo, cuidará el ambiente y permitirá agregar valor a la producción local.

El intendente también destacó la tradición innovadora de la ciudad: “Crespo siempre supo trabajar, pero, sobre todo, siempre supo innovar. Mediante estos acuerdos, la fortaleza crespense se reconvierte en una acción concreta”.

Acuerdos estratégicos y proyección industrial

En el marco de la visita, el gerente de Dosbio, Juan Khouri, firmó Cartas de Intención con representantes de FADEL y Las Camelias, quienes proveerán materia prima para el funcionamiento de las plantas. A cambio, recibirán biofertilizantes y participarán como socios en el negocio del biogás.

Asimismo, se formalizaron acuerdos con empresas energéticas como Gas y Petróleo del Neuquén y Gasener, que se comprometieron a adquirir el biometano producido para incorporarlo a la red de distribución como energía renovable.

También se presentó una Carta de Intención para gestionar financiamiento internacional a través de Euler Hermes, agencia que respalda operaciones con tecnología alemana.

Trayectoria ambiental y nuevas iniciativas

Cerutti destacó que este avance es resultado de un proceso sostenido en políticas ambientales locales, que incluye la separación de residuos en origen y proyectos innovadores como los ladrillos PET.

En esa línea, recordó el trabajo previo con Dosbio en el biodigestor municipal: “Ese convenio de cooperación técnica fue la semilla de lo que hoy germina a escala provincial”, explicó.

Durante la jornada, realizada en el Auditorio Municipal “Eva Perón”, la representante de Euler Hermes para América Latina, Dörthe Arend, expuso sobre el sistema alemán de garantías de crédito, que facilita el acceso a tecnología de ese país.

El encuentro contó con la participación de autoridades provinciales, intendentes, empresarios y actores institucionales de la región.

Además, desde el municipio adelantaron que, junto a la Fundación Manos Verdes y otras instituciones locales, se proyecta la creación de un corredor ambiental que unirá Crespo con Aldea San Juan, reforzando el compromiso con el desarrollo sostenible en la región.