Crespo.- En la redacción de Paralelo 32 estuvieron la semana pasada los principales referentes de Juntos por Entre Ríos. Rogelio Frigerio y su compañera de fórmula, Alicia Aluani, fueron acompañados por el elegido este domingo 22 de octubre, intendente de Crespo, Marcelo Cerutti.

El plan de austeridad

Frigerio se refirió al plan de gobierno que piensa implementar desde la Gobernación, en base a austeridad y transparencia en la gestión. El plan incluye, entre otras medidas: reducir la planta de funcionarios de los actuales 800 a unos 400; reducción a un tercio del gasto en asesores de la Legislatura; reglamentar la Extinción de Dominio para recuperar bienes de la corrupción; ley del arrepentido para casos de corrupción; ley de Ficha Limpia, para que no sean candidatos personas con condenas firmes por corrupción, acoso sexual, violencia de género o sean deudores alimentarios; ley para eliminar los gastos reservados; boleta electoral única para los comicios; entre otras propuestas.

Sobre reducir la planta de funcionarios políticos y los contratos legislativos, Frigerio dijo que “se logra poniendo en el centro de la atención la gente, no la política. Se ha más que duplicado la planta política y eso no trae beneficios para la gente, por el contrario tenemos una de las mayores presiones impositivas del país, con el mayor costo de energía eléctrica del país; una de las provincias con mayor burocracia que impide el desarrollo del sector privado”. Prometió “eliminar todos los gastos que no le llegan a la gente; es lo que los vecinos están esperando que hagamos”.

Planteó que “tenemos la obligación de ser el gobierno más austero, más transparente, más abierto y más moderno de la historia de Entre Ríos, porque la gente vive con austeridad extrema y la política no puede vivir de espaldas a esa realidad”.

Bajar impuestos

Frigerio agregó que “lo primero que vamos a hacer es bajar los impuestos” para “darle alivio a la gente, a los sectores de la producción y para eso hay que bajar el gasto”. También prometió austeridad en el gasto en autos oficiales, uso de celulares y otras erogaciones de carácter político.

Subrayó que en Argentina “nunca antes hubo otro gobierno que creara tantos impuestos como el kirchnerismo” y “a días de las elecciones deciden bajar impuestos, pero se olvidaron de eliminar el gasto que no le llega a la gente”.

En particular, sobre el déficit en la Caja de Jubilaciones, principal escollo para sanear las cuentas públicas provinciales, Frigerio prometió eliminar privilegios de la política, como los altos haberes de ex gobernadores y funcionarios; además, blanquear los aportes de muchos pagos en negro que realiza el Estado como empleador.

Aluani, al referirse a la baja de gastos en la Legislatura, dijo: “Es lo que la gente nos pide a diario, que realmente haya transparencia, que no haya cargos puestos a dedo, algo que más impacta”. Al recorrer la provincia, “nos dicen que no tienen para comer, no tienen salud, no tienen seguridad, no tienen para la educación”. Se preguntó “cómo podemos nombrar cargos políticos que luego impactan directamente en la población que no tiene lo que se merece, calidad de vida”.

Cerutti y Frigerio

Sobre la actual gestión de Crespo Nos Une/Juntos por Entre Ríos, en Crespo, Frigerio destacó: “Venimos hablando y vamos a trabajar en equipo. Marcelo y Darío Schneider hicieron cosas increíbles en Crespo, lo han hecho solos, en general sin el apoyo del gobierno nacional y sin el gobierno provincial. ¡Imaginen las cosas que pueden hacer!”.