El Destacamento de Vigilancia del Ejército Argentino en Crespo llevará adelante este miércoles 11 de febrero, en horas de la mañana, actividades de práctica vinculadas a la recuperación de instalaciones.

La información fue confirmada por el teniente coronel Pablo De Leonardi, jefe de la unidad local, quien explicó que se trata de ejercicios programados y que, por tal motivo, se anticipa a la comunidad que podrán observarse movimientos vehiculares y desplazamientos de personal militar en la zona del destacamento.

Según se detalló, las maniobras incluirán la participación de equipos de apoyo en comunicaciones y del área sanitaria, como parte del esquema integral del ejercicio.

Del operativo formarán parte entre 80 y 90 integrantes de las unidades militares con asiento en Villaguay y Rosario del Tala, quienes se sumarán a las actividades previstas.

Desde la jefatura del destacamento aclararon que se trata de prácticas habituales dentro del cronograma de instrucción y que no representan ningún motivo de alarma para la población, sino que forman parte del entrenamiento regular del personal militar.