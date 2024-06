Crespo.- El Departamento Ejecutivo Municipal respondió dos de los siete Pedidos de Informes que presentó en meses previos el bloque de concejales justicialistas. Las respuestas fueron enviadas al Concejo Deliberante para ser puestas a consideración de la bancada opositora.

Decretos no publicados

El Bloque Más para Entre Ríos solicitó en marzo pasado explicaciones sobre un grupo de alrededor de 40 decretos del Departamento Ejecutivo Municipal que no fueron publicados en el Boletín Oficial. La respuesta oficial señaló que el artículo 108 inciso 11 de la Ley Orgánica de Municipios 10027 establece que la publicación de normas no es obligatoria para “aquellas que signifiquen temas relacionados con el área social, resguardando la privacidad de las personas”. Agregó que “hay ciertos decretos que contienen temas relacionados con el área social (subsidios), por lo que el motivo de su no publicación radica en resguardar la privacidad de las personas, siguiendo el mismo criterio el DEM tomó la decisión de no publicar aquellos decretos que contengan información sensible como lo son los relacionados con licencias por enfermedad prolongada y sanciones administrativas”. Se aclaró que los decretos que no se publican están disponibles para ser vistos en el Área de Despacho de la Municipalidad. La respuesta incluye planillas del área de Informática y Redes para ampliar la información requerida.

Contaminación de arroyo

La segunda respuesta se refiere al Pedido de Informes cursado el 20 de marzo, que solicita explicaciones sobre la posible contaminación y la necesidad de análisis de agua del afluente del arroyo Espinillo ubicado en Acceso Raúl Alfonsín, del que se extrae agua para el riego de calles de la ciudad. Desde el Ejecutivo se señala que la Municipalidad contrató a la Consultora S&D de Santa Fe, para realizar en la segunda semana de junio tres tomas de muestras de agua en las zonas de Acceso Alfonsín, Barrio Azul y Barrio San Lorenzo. Las muestras se analizarán en los laboratorios de la firma Análisis Industriales Alquimia SA. El plazo para conocer los resultados dependerá de los tiempos que la Consultora necesite para elaborar el informe final.