Crespo.- El Departamento Ejecutivo Municipal envió las respuestas a tres pedidos de informes del bloque opositor Más para Entre Ríos, relativas al funcionamiento del biodigestor, contratación de profesionales jubilados y cobro de cuotas a asistentes a escuelas municipales deportivas. Las notas se leyeron en la última sesión del Concejo Deliberante, realizada esta semana.

Biodigestor

El biodigestor es una planta de producción de energía a partir de la descomposición de materia orgánica. Fue construida y puesta en funcionamiento en la anterior gestión. Pero tuvo problemas de filtración de material orgánico y debió ser sacada de funcionamiento. Actualmente se están completando reparaciones. Al pedido de un informe detallado del estado de situación, se señaló que en septiembre de 2023 se comenzó a realizar la carga del biodigestor con agua, al constatar el buen funcionamiento se avanzó con la carga completa con guano de cerdo diluido en agua, tarea que se finalizó a fines de octubre de 2023. Durante los meses posteriores al llenado del biodigestor, se notó una baja en el nivel del líquido, se detectaron rajaduras, fisuras y filtraciones, “debidas probablemente a la transición de un periodo de lluvias a otro de gran sequía y altas temperaturas, lo cual ocasionó movimientos de suelo que pudieron generar deterioros en la obra, teniendo en cuenta que es una gran estructura construida bajo tierra, y que muchos edificios y obras de la ciudad se vieron afectadas por este mismo motivo”, subraya el informe técnico. Luego, personal municipal inició la limpieza del recinto, se quitó el revoque para realizar una reparación e impermeabilización.

Actualmente se ha removido casi la totalidad del revoque, en las próximas semanas continuará el retiro de escombros. Posteriormente, se revocará nuevamente el interior, asegurando la impermeabilización de toda la obra, con pintura especial impermeabilizante. Se espera terminar las reparaciones a fines de este año o principios del año próximo. “Teniendo en cuenta la situación económica actual, se irán completando las obras de acuerdo a criterios de austeridad, priorizando necesidades y recursos municipales”, finaliza la respuesta del Ejecutivo.

Cuotas en escuelas municipales

Otra respuesta al bloque peronista se realizó en torno a la forma de recaudación, forma de ingreso a las cuentas municipales y rendición de gastos del dinero que se le solicita a las diferentes disciplinas que comprende la Escuela Municipal, entre otros puntos relacionados.

El Ejecutivo subraya que “la recaudación se basa en aportes voluntarios de los participantes a actividades y talleres municipales”. Por esos aportes se entrega un recibo numerado con el respectivo monto determinado (en este momento 700 pesos). Los profesores reciben el dinero voluntario de los asistentes a la escuela municipal de atletismo, posteriormente lo ingresan en Tesorería municipal a la partida de ingresos varios, y la rendición de cuenta se realiza de acuerdo al circuito municipal de contaduría. Por cuestiones de logística el ingreso de ese dinero es periódico, no diario, “lo que claramente conlleva riesgos”, se reconoce en la respuesta.

Se aclara que la mayor parte de los gastos de la Escuela Municipal de Atletismo es cubierto directamente por el municipio: honorarios de profesores y auxiliares, vehículo y combustible en los viajes, viáticos de choferes y profesores, elementos para la disciplina, reparación o mejora del predio y de las instalaciones.

La nota recuerda que a través del Decreto N° 091/22, se reglamentó el art. 2° de la Ordenanza N° 26/16 estableciendo que las dependencias culturales y deportivas de la Municipalidad podrán percibir aportes voluntarios que efectúen los asistentes, y que esos ingresos quedan registrados en talonarios de doble cuerpo, previamente intervenidos y registrados por la Tesorería Municipal.

Contrataciones

En la tercera respuesta sobre los términos de contratación de tres funcionarios municipales que integra parte del funcionariado provincial o perciben ingresos como jubilados provinciales, se destacó que “los mismos son contratos de servicios y no contratos de trabajo, lo que significa que no perciben un salario del Estado municipal. Por lo tanto, no habría una incompatibilidad”. En los contratos de servicios, el prestador factura sus honorarios a cambio de la prestación de un servicios. Sobre uno de los casos en especial y su situación con Provincia, “solicitamos redirigir la consulta a la secretaría pertinente”, responde la nota del Ejecutivo