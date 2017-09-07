Crespo.- Este domingo 10 de septiembre de 11:00 a 19:00 horas, se desarrollará en el Salón Solidaridad, ubicado en calle 25 de Mayo y Alberdi, la 2ª Feria de discos de vinilo, libros usados y otras artes, evento que contará con ingreso gratuito y es organizado por la Revista Ideas Culturales y Danilo Vinilos.

Desde la organización se informó que en la jornada se ha programado una exposición de tocadiscos y música en vivo con vinilos de todos los tiempos y estilos, además de propuestas gastronómicas e intervalos artísticos, de los que participarán una veintena de feriantes provenientes de distintas localidades.

Quienes visiten la feria podrán conseguir producciones editoriales de Víctor Acosta, Natalia Hatt, César Roman Escudero, Mauricio Percara y Ediciones del Clé; pudiendo disfrutar además de espacios artísticos a cargo de Ezequiel Gareis presentando poesía oral; la muestra y clase de tango que brindará Raúl Folmer; las canciones de Tony Vergara;y un sketch con el grupo teatral Kenuria Agapi.

El objetivo

Se informó que la idea de generar un espacio de estas características, tiene como objetivo el poner en circulación bienes culturales que están en buen estado y que podrían ser disfrutados por otras personas. Además de proponer un espacio de visualización para nuevos artesanos que recién se inician y para quienes, a través de la autogestión, han concretado producciones editoriales, o discográficas. Finalmente se informó que el objetivo es fomentar la conciencia sobre el cuidado del ambiente, revalorizar el trabajo genuino de autor, encontrándose con otros para compartir e intercambiar.