Victoria.- Como describimos en otra nota de esta edición, la salud mental no es un tópico de abordaje exclusivo de un solo sector. Si bien es importante que cada parte integrante se responsabilice, sería un atroz reduccionismo pensar que la “culpa” es de un área. No obstante, el Estado debe enfocar la problemática como una cuestión de salud pública y tejer la red que es necesaria desde hace ya tanto tiempo para que el asunto no se divida entre los que pueden pagar y los que no.