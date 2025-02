Cada 13 de febrero se conmemora el Día Mundial del Preservativo, una fecha que invita a reflexionar sobre la relevancia de su uso en la salud sexual y reproductiva. Este método anticonceptivo no solo es accesible y efectivo en la prevención de embarazos no planificados, sino que también desempeña un papel clave en la protección frente a infecciones de transmisión sexual (ITS), incluido el VIH.

La Dra. Valeria El Haj, Directora Médica Nacional de OSPEDYC, destacó la importancia del preservativo: “Si se utiliza correctamente, es una de las barreras más efectivas para reducir el riesgo de ITS y embarazos no deseados. Su uso adecuado puede evitar la transmisión de infecciones que pueden tener consecuencias graves para la salud de las personas, incluso para aquellas que no presentan síntomas inmediatos. Además, es importante recordar que algunas ITS como el VIH pueden no mostrar signos evidentes durante un largo tiempo, lo que hace aún más relevante su uso preventivo”.

Uso correcto del preservativo Para garantizar su efectividad, es fundamental seguir una serie de pasos:

Revisar la fecha de caducidad: Un preservativo vencido puede haber perdido su resistencia.

Abrir el paquete con cuidado: No utilizar objetos punzantes ni dientes para evitar dañarlo.

Colocar antes de cualquier contacto sexual: Debe usarse desde el inicio de la relación.

Dejar un espacio en la punta: Esto evita la acumulación de semen y reduce el riesgo de rotura.

Lubricación adecuada: Usar lubricantes a base de agua para evitar daños en el látex.

Retirar con cuidado: Hacerlo antes de perder la erección para prevenir derrames.

Usar uno nuevo en cada relación sexual: Nunca reutilizar un preservativo.

“El Día Mundial del Preservativo es una oportunidad para recordar que la salud sexual es un derecho y una responsabilidad compartida. Promover su uso correcto es fundamental para una vida sexual saludable y libre de mitos”, concluyó la Dra. El Haj.