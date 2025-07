Crespo- La cantante María Paz “Meri” Velázquez (23), se lució el jueves 10 de julio por la noche en la audición del programa La Voz Argentina, que se emite por Telefe y tiene por jurado a los reconocidos músicos Soledad, Miranda, Luck Ra y Lali Espósito. Interpretó “Love in the dark”, de Adele, recibiendo grandes elogios.

La joven sigue en la competencia. Hija de ‘Pachín’ y Sole, hermana de Nicolás y en pareja con Brian, forma parte de Quatro Elementos desde hace poco más de un año, junto a Nelson Romero (piano), Cristian Álvarez (batería) y Diego Graff (viola), siendo la voz de la banda que hace rock, pop y canciones clásicas y actuales. “A los 15 o 16 años empecé a animarme a cantar en público, primero lo hacía sola, en eventos escolares, después en eventos sociales o empresariales, restaurantes y bares a los que me convocaban, y me fui perfeccionando. No vivo de la música, soy parte del emprendimiento comercial familiar que tenemos, de venta de hielo”, aclaró a Paralelo 32.

Su actualidad

Disfrutando de sus días en Crespo, pasada la primera emoción, contó que “Siento que un poco me cambió la vida. No paro de contestar mensajes que me fueron llegando y estoy muy contenta y agradecida. Me desarrollé artísticamente en Crespo, me siento muy de acá”.

Recordó que “Estudié en el Colegio Sagrado Corazón y después Producción Musical en la Universidad de Palermo, en tiempos de pandemia. Fui a una Academia de Inglés para perfeccionarme y para cantar y escuchar música en inglés me ayudó, tratando de sacar lo bueno de grandes artistas, principalmente en lo que es pronunciación. Solo canto, no toco instrumentos. Hice algo de piano, guitarra, pero canto, es lo mío. Me encantaría vivir de la música, lo sueño, pero sé que no es fácil, hay muchos artistas, hay mucho de todo, aunque siempre están las ganas de al menos intentarlo”.

Sobre el gran día en Telefe, explicó que “Al tema lo elegí yo. Si bien con la producción se puede consensuar la canción, la elegí porque quería sorprender, demostrar, pero sintiéndome segura, sin sentirme exigida. El tema me encanta, ‘Adele’ es una de mis referencias musicales, me siento cómoda haciéndolo, creo que fue una buena elección. Pocas personas de mi entorno sabían de mi participación, son cuestiones que se exigen desde la Producción. Recién el mismo día en que salía el programa, que se había grabado con anticipación, pude anunciar que se iba a ver, sin dar ningún dato del resultado obtenido”.

Casting

Yendo hacia atrás, indicó que “Para llegar hice un casting, había hecho ya presenciales en Rosario y este año estaba la posibilidad de hacerlo a través de Tik Tok. Subí material y se comunicaron conmigo para confirmarme la citación, con algunas pautas que debo reservarme porque son acuerdos que plantea la misma Productora”.

Como dato de color, sumó que “Primero subí un material, pero no había tenido en cuenta que tenía que ser ‘a capella’, sin pista. Lo borré luego de que una usuaria, por suerte, me avisara, y me sirvió para subir otro con las características pedidas”.

Reconoció que “El día de la grabación me sentía preparada, pero cuando se abrieron las puertas para empezar a cantar en el escenario sentí que el corazón se me iba a salir. No es fácil estar esperando, tampoco el cantar ante el jurado que está de espaldas, porque esa es la modalidad. Se me secó la garganta, me temblaba el cuerpo por el nivel de nervios que tenía, pero por suerte salió todo bien. Fui con mi mamá Sole y mi hermano Nico, pero ellos estaban en otro sector, no los veía”.

Lo que viene

‘Meri’ aclaró que “Ahora debo esperar el nuevo llamado, no hay fecha confirmada. Tampoco hablamos nada de la siguiente etapa, de cómo será. Sigo mi vida y espero la convocatoria”.

Comentó que “Telefe es hermoso, el estudio lo es, todo fue positivo, nada de malo hay para contar, por el contrario, fue una experiencia espectacular, y la chance de que te vean en un canal tan importante genera algo único. Estamos juntos los participantes en la previa, pasando por vestuario, maquillaje, antes de ir a lo que finalmente se ve por televisión”.

“Alegrar a una ciudad es algo difícil de dimensionar, me encanta que la gente esté orgullosa. Es hermoso el acompañamiento. Y fue una locura lo vivido en redes, no logro contestar tantos mensajes y solicitudes de gente, es algo inimaginable la repercusión. Trato de contestar a todos, pero haciéndome determinados tiempos, dándole un tiempo a cada cosa”.

Reconoció que “Me encanta La Voz Argentina, lo miro habitualmente, me gusta el formato de ese estilo de programas. Siempre soñé con estar y hoy ser parte es un sueño hecho realidad. Voy por todo, quiero ganar, pero más allá del resultado, quiero disfrutar la experiencia y aprovechar las puertas que se puedan abrir”.