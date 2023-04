Aranguren.- La que concluye no fue una semana rutinaria más en Aranguren. Hubo rumores por doquier, de todo tipo y tenor, de los que crecen y se retroalimentan mientras no hay información oficial al respecto. No fueron días sencillos para el intendente Luis Siebenlist (Frente CREER Entre Ríos), quien le retiró el cargo a la secretaria de Gobierno, Olga Ramírez, aduciendo mal desempeño en sus funciones. Esto precipitó una situación que hasta entonces solo flotaba en el ambiente. Ramírez reaccionó con una denuncia en su contra por presunta violencia de género, que fue respondida por el acusado, quien recibió luego la renuncia de cinco de sus funcionarios.

Tras ser notificado de la denuncia, el intendente declaró esta semana en el juzgado de Paz de Aranguren, dando su versión de los hechos con asesoría legal, y espera ahora los pasos que determine la justicia. Adujo que la acusación adolece de total falsedad, en medio de una fuerte interna política que no es nueva pero que finalmente se propagó fuera de los pasillos municipales al fragor de un año electoral. Pero el conflicto tuvo otras derivaciones.

Argumentos

Marianela Manassali es la abogada de Siebenlist, y explicó a medios de la zona que “el intendente en sus facultades puede elegir a su equipo. Esto no tiene que ver con el género sino con cuestiones estrictamente laborales. Simplemente decidió dejar de contar con los servicios de una funcionaria. Ella fue comunicada sin considerar nosotros que haya existido un caso de violencia de género, más allá de como uno recepcione esa comunicación. No hubo descalificaciones, sí observaciones respecto a su trabajo y la manera de realizarlo”.

Ante la consulta de Paralelo 32, desde el Ejecutivo sumaron su versión de los hechos planteando que “a raíz de una decisión ejecutiva, fundada en la Ley orgánica de Municipios N° 10.027 Artículo 109, y con el objetivo de dinamizar la gestión para lograr el cumplimiento de objetivos de gobierno específicos, se decidió pedir la renuncia de la secretaria de gobierno. En ese contexto se produjo la denuncia por parte de la funcionaria removida de su cargo”.

Renuncias y reorganización interna

El clima interno enrarecido con que terminó la actividad municipal el pasado 24, se fue acentuando en el inicio de la presente semana. El paso de las horas conllevó a que se produjeran más cambios en la estructura del Ejecutivo por un efecto ‘dominó’ que culminó con las renuncias del Secretario de Producción Rubén Sola, el Jefe de Personal Joel Borgert, el equipo de Niñez, Adolescencia y Familia conformado por Melina Spengler, y la responsable del Área de la Mujer Melina Spessotti.

Ergo, el intendente Luis Siebenlist realizó cambios en el organigrama municipal y ya confirmó quienes son las personas que lo acompañan como integrantes del nuevo gabinete luego de las numerosas renuncias para una localidad de las características de Aranguren.

Desde ahora, las secretarías de Gobierno y producción son absorbidas en una única Secretaría de Gobierno, estando a cargo de Muñoz. La jefatura de personal es parcialmente absorbida por la cúpula ejecutiva y el jefe de Obras Públicas Jorge Cardenal. El Departamento de Desarrollo Social queda bajo una coordinación profesional que trabajará de forma interina organizando nuevos equipos para las áreas de NAF y de la mujer. Lo acontecido sucede en medio de una fuerte interna dentro del oficialismo, con un grupo que acompaña al presidente municipal y otro que definió abrirse camino propio. Habrá que esperar los pasos que determine la Justicia por un lado, y la política por el otro. Mientras tanto, Siebenlist se movió rápido para rearmar a su equipo de gobierno, pensando en encarar los últimos meses de gestión.