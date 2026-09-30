Victoria.- El CrossFit local suma un nuevo hito con la participación de Iván Leiva en los Strongfit Games Argentina, una de las competencias más relevantes de la disciplina a nivel nacional realizada recientemente en la ciudad de Buenos Aires. Para Leiva, representar al gimnasio Leaderfit en este certamen implicó el cierre de un ciclo de meses de entrenamiento riguroso y la superación de exigentes filtros de clasificación.

Para poner en dimensión el logro, el propio atleta explica el valor que tiene esta cita dentro del ambiente deportivo: “Hay competencias y competencias, y después está Strongfit Games Argentina. Para los que no están tan metidos en el mundo del CrossFit, quizás no se entienda la magnitud, pero en Strongfit es ‘la competencia’, donde todo atleta quiere estar, donde se miden los mejores del país”.

Leiva remarca que el acceso al torneo no es libre, sino que demanda una preparación previa exhaustiva. El proceso comenzó meses atrás con el denominado Open, un filtro de carácter online donde atletas de todo el país compiten dentro de sus respectivas categorías ejecutando rutinas específicas (wod) grabadas bajo estrictos estándares técnicos para su posterior evaluación oficial.

“Yo lo hice desde Leaderfit y este año se dio. Después del Open vino la clasificación a la siguiente instancia y después la noticia que todo atleta espera: estás adentro de Strongfit Games Argentina”, rememora Leiva, destacando el recorrido que lo llevó desde el atletismo de calle a la alta exigencia del gimnasio: “Quiero contar mi historia, que de correr muchos kilómetros terminé con calleras”.

Tres jornadas de alta exigencia

La competencia en Buenos Aires se desarrolló a lo largo de tres días intensos que Leiva define como una experiencia de entrega absoluta. Según describe, se enfrentó a atletas de gran nivel en pruebas de elevada complejidad técnica, peso y capacidad aeróbica.

“Fueron tres días de dejar absolutamente todo en la arena, de competir contra bestias como atletas, noches sin dormir por nervios y dolores por todos lados, pero con una felicidad que no se puede explicar”, señala. Asimismo, detalla la dureza del certamen: “Strongfit no te regala nada. Son wods muy duros, muy técnicos, con mucho peso, mucha gimnasia y mucho motor. Son eventos donde tenés que estar perfecto en todo, no podés tener un punto débil y debés defender cada prueba como si fuera la última”.

A sus 39 años y con un peso de 67 kilos, Leiva compitió en la categoría Amateur, a la cual accedieron únicamente 47 atletas tras superar una etapa clasificatoria inicial de más de 300 aspirantes. Durante las pruebas, se mantuvo en la pelea por posicionarse entre los 10 mejores puestos del clasificador.

El respaldo y el trabajo en equipo

A lo largo de la conversación, el atleta local enfatiza que el logro deportivo responde a un esfuerzo colectivo y al acompañamiento continuo de su entorno de entrenamiento. En ese sentido, define al box Leaderfit como su “segunda casa” y un espacio de contención diaria.

La preparación física de Leiva estuvo a cargo de su coach Santiago Zapata, de quien destaca el diseño detallado de la planificación a través de la plataforma del gimnasio: “Santi es un crack; cada detalle que pone en la app, cada porcentaje, cada descanso se nota en la arena. Cuando yo levantaba esos kilos o aguantaba ese wod largo, era el trabajo de Santi que estaba ahí”.

En tanto, el apoyo en el desarrollo de la competencia presencial estuvo marcado por la labor de la entrenadora Victoria Sánchez Boado. Leiva destaca la importancia de su presencia en los momentos previos a la salida a pista: “Vicky fue la que me acompañó en el momento más importante, que es entrar a la arena minutos antes de competir. Cuando estás ahí adentro con las luces, la gente gritando y el juez al lado, necesitás una voz que te calme, te ordene y te diga ‘vamos’”.

Del mismo modo, resaltó el rol de sus compañeros de entrenamiento diarios —mencionando el impulso constante de Matías, la logística y asistencia brindada por Sol, y la compañía de integrantes del grupo como Marcela, quien también viajó a la capital— por mantener la motivación en el trabajo cotidiano.

Proyección y balance

De cara al futuro, Leiva evalúa su paso por Buenos Aires como una confirmación del camino recorrido y una motivación para los próximos ciclos de entrenamiento.

“Lo que viví en Strongfit fue parar un segundo y valorar dónde estoy. Pude entender que el trabajo que vengo haciendo todos los días tenía sentido”, reflexiona, al tiempo que subraya que el progreso en la disciplina exige constancia: “Cuesta llegar, tenés que dejar cosas de lado, entrenar cuando no tenés ganas, cuidarte y tener la cabeza muy fuerte. Con disciplina, humildad y rodeado de la gente correcta, se puede”.

El atleta concluyó manifestando su intención de continuar su preparación con la vista puesta en la edición 2027 del torneo: “Me vuelvo con el corazón lleno, con más ganas que nunca de seguir entrenando y con la certeza de que esto recién empieza, pensando en qué mejorar para poder volver a estar y meterme entre los diez mejores”.