Victoria.- La titular de la Departamental de Escuelas de este Departamento, Silvia Garcilazo, confirmó que se activaron protocolos en distintos establecimientos tras la aparición de mensajes amenazantes en baños escolares, lo que generó preocupación en familias y docentes. Hacen referencia a tiroteo, balas, y armas, entre otras menciones.

Según explicó, los hechos comenzaron el jueves con la detección de escritos en instituciones educativas. Ante cada caso, se aplica el protocolo correspondiente: se da aviso al 911, se registran las evidencias y se eleva la información a las autoridades educativas y policiales, que evalúan la gravedad de la situación.

Hasta el momento, no se detectaron armas ni elementos peligrosos en las escuelas de la ciudad. Sin embargo, las autoridades no descartan que se trate de desafíos virales difundidos en redes sociales, lo que igualmente reviste gravedad.

“Esto no es una broma. Implica denuncias y puede involucrar tanto a los estudiantes como a sus familias”, advirtió Garcilazo.

Uno de los aspectos que más preocupa es que este tipo de situaciones también se registraron en escuelas primarias, algo considerado inusual. En ese sentido, se intensificaron las acciones preventivas, reuniones con padres, trabajo en las aulas y articulación con equipos especializados en convivencia y consumos problemáticos.

Además, se destacó el acompañamiento de la policía local, que reforzó la presencia en los horarios de ingreso y egreso de los alumnos como medida disuasiva.

La titular de la Departamental –entrevistada por Paralelo32– sostuvo que la problemática no puede abordarse solo desde la escuela, sino que requiere un trabajo conjunto con las familias. “La escuela es una caja de resonancia de lo que pasa en la sociedad”, señalaron.

También se puso el foco en el uso del celular dentro de las instituciones, un tema que sigue en debate. Mientras algunas escuelas optaron por restringirlo durante el horario escolar, otras aún evalúan cómo regular su uso, especialmente cuando toman imágenes de situaciones de violencia que luego se viralizan en redes.

Por último, indicó que, si bien este año los episodios graves -violencia- fueron pocos, se continúa trabajando en fortalecer los acuerdos de convivencia escolar y en generar conciencia sobre la responsabilidad de cada acción.

Un combo que debe sonar a alerta

Educación refuerza protocolos y lanza acciones ante el aumento de situaciones de violencia en escuelas. En nuestra provincia hay antecedentes de estudiantes que llevaron armas a los establecimientos escolares en los últimos años, hechos que se produjeron en Concordia, Paraná (varios casos) Nogoyá, Diamante y la semana pasada un chico ingresó en una escuela de La Paz con una tumbera (arma rudimentaria que utilizan reclusos).

La coordinadora del Área de Cuidado del CGE, Clarisa Zalazar, explicó –la semana pasada-, que el organismo trabaja en la provisión de herramientas concretas destinadas a directivos, docentes y equipos escolares, con el objetivo de garantizar intervenciones rápidas y eficaces ante conflictos o episodios críticos. “Desde el Consejo brindamos herramientas para que, cuando las instituciones se vean afectadas por diversas situaciones, puedan accionar de la mejor manera posible, con eficacia e inmediatez”, señaló.

A modo de ejemplo sostuvo que el directivo o docente tiene que observar en conjunto al alumnado, cuando un chico queda aislado en el recreo o no abandona el aula, tiene mala relación con los compañeros, conductas agresivas, responde mal a las indicaciones de los docentes y esto ocurre en forma frecuente, todo este combo representa la primera alerta.

Lanzaron una “hoja de ruta” que sintetiza las normativas vigentes para el abordaje de problemáticas en el ámbito educativo. Además, se presentó la campaña “ESI en Agenda”, que incluye materiales pedagógicos y tiene como eje central el consentimiento.

Entrevistada por Paralelo32 la funcionaria comentó que el abordaje se realiza desde una perspectiva multidisciplinaria. En ese sentido, el CGE cuenta con la Coordinación de Políticas Transversales, que articula acciones de prevención y seguimiento.

Referentes

Este esquema se complementa con una red de referentes distribuidos en los 17 departamentos entrerrianos, que trabajan en articulación con supervisores y equipos escolares para acompañar las situaciones cotidianas en cada institución.

En cuanto a datos estadísticos, Zalazar indicó que durante el año pasado se acompañaron 2.500 situaciones, de las cuales 336 correspondieron a problemáticas de salud mental. Si bien aún no se cuenta con cifras cerradas del presente ciclo lectivo, advirtió que se trata de “un año complejo” y que se prevé un incremento en la demanda de intervenciones.

Por su parte, la integrante del equipo técnico de la Coordinación de ESI, Celeste Ramírez, subrayó la importancia de la formación docente como herramienta clave para la prevención. “Muchas de las situaciones vinculadas a la violencia o la salud mental son construcciones sociales. Nadie nace violento, sino que atraviesa situaciones de violencia”, explicó. Tipificando un fenómeno que se repite en distinto grado, en ámbitos educativos, sumado a la presencia de armas en las escuelas. .

Las autoridades remarcaron que el fortalecimiento de estos dispositivos apunta a mejorar la convivencia escolar y a brindar respuestas frente a un escenario social que impacta cada vez con mayor fuerza en el ámbito educativo.