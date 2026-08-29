Nogoyá.– Hoy sábado 29 de agosto, Nogoyá da inicio al Campeonato Provincial de Bochas de Veteranos, un evento deportivo de alcance provincial organizado por la Asociación de Bochas de nuestra ciudad y fiscalizado por la Federación Entrerriana de Bochas, que se extenderá hasta mañana domingo con la participación de 34 equipos provenientes de distintos puntos de Entre Ríos. La sede principal será el Club 9 de Julio, mientras que las distintas instancias del campeonato se distribuirán también en el Club Libertad, Club Ferrocarril, Club Deportivo Nogoyá, El Guineo del 20 de Septiembre, el Club Social de Lucas González y el Talleres Bochín Club de Victoria.

La presidenta de la Asociación de Bochas de Nogoyá destacó la magnitud del evento y el esfuerzo institucional que demandó su organización: "La realización de este campeonato representa una gran oportunidad para Nogoyá, no solo desde lo deportivo, sino también para promover el encuentro, el intercambio y el movimiento que generan este tipo de eventos en la comunidad. Para la Asociación es un enorme esfuerzo poder concretarlo", señaló. La dirigente también agradeció a los clubes que pusieron sus instalaciones a disposición, a los medios de comunicación, a los representantes locales y a quienes colaboraron de manera directa e indirecta: "Durante todo el fin de semana, las canchas de la ciudad serán escenario de una verdadera fiesta de las bochas, con la presencia de jugadores, familias y aficionados que llegarán para acompañar esta importante competencia provincial", expresó.

Nogoyá estará representada por tres equipos. Nogoyá A contará con Américo Cabrera, Horacio Carmelo Cámpora, Miguel Zalazar y Mario Godoy. Nogoyá B estará integrado por Horacio Zapata, Alberto García, Fabián García, Eulalio Vergara y Eduardo Caminos. Nogoyá C lo conformarán Miguel Vergara, Raúl Berón, Juan Ramón López, Jorge Jaime y Héctor Smith.