“El año comenzó de una manera extraña. Con una caída de la faena en enero, porque los productores y los feedloteros están muy contentos y están reteniendo hacienda para agregarle más kilos. Pasto hay, y buen precio, que además no da señas de querer bajar, por lo tanto debemos esperar de acá a marzo haya más aumentos del precio de la carne”.

“Es jugarse demasiado, pero pienso que puede ser alrededor del 10 a 15%”. Las declaraciones pertenecen a Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), y constituyen un aporte más al fuerte debate que se ha generado en las últimas semanas en la opinión pública por el precio de un alimento muy sensible a la canasta de los argentinos.

Y son un complemento del último informe de CICCRA, en que se exponen de manera clara los motivos que han llevado a que hoy la carne bovina esté en un proceso alcista que, por el momento, no encuentra techo.

La suba de precios de la hacienda y la carne

“Para analizar lo ocurrido en los últimos tiempos, es necesario recordar la importante sequía que llegó a su pico en 2023 y las importantes inundaciones de los años 2024 y 2025. Estos procesos climáticos generaron un achicamiento del stock cercano a 6%, con la consecuente pérdida de más de 500.000 animales en tres años”, subrayó CICCRA.

Con estos fenómenos climáticos, la consecuencia inevitable fue la venta anticipada de hacienda y reducción de existencias, así como un deterioro del índice de preñez y, en consecuencia, menores zafras de terneros, generándose una tendencia contractiva de la faena total de hacienda en los últimos dos años (con 20 bajas interanuales).

De este modo, el inicio de año en la industria frigorífica vacuna fue con una actividad muy baja: una faena de 1,014 millones de cabezas, 16,1% inferior a la de diciembre, y 11,8% por debajo de enero de 2025 (corregido por días laborables).

Así, producto de este muy bajo nivel de faena, la producción de carne vacuna fue equivalente a 239 mil toneladas res con hueso, con una contracción interanual del 10%.

Bajo este panorama, la clave es que pese a la caída del 1,6% mensual que hubo en el precio promedio de los bovinos negociados en el mercado de Cañuelas, desde que se inició la suba del precio de la hacienda en pie en junio de 2025, el acumulado es del 59,7%.

“El precio relativo del kilo vivo (con respecto al nivel general del índice de precios mayoristas) se mantuvo en el nivel más elevado de los últimos 15 años”, puntualizó CICCRA.

Más aún, en la comparación interanual, el valor promedio de los animales experimentó una suba de 73%, donde la tracción fue ejercida de forma principal por novillos, novillitos y vaquillonas.

Eso, si bien en algún momento tuvo resistencia para trasladarse a los precios al mostrador, finalmente terminó derramando.

Precio promedio hacienda

En enero, mientras la inflación general ascendió 2,8% y los alimentos se encarecieron 5,5%, la carne fue el tercer rubro con mayor incremento, con 4,4%, por detrás de los estacionales: verduras, tubérculos y legumbres (28%) y frutas (5,1%).

Pero la variación más relevante en este análisis es la interanual: mientras los precios en general están 32,7% más altos que hace un año, con un repunte del 37,9% en los alimentos, la variación de la carne acompañó a la de la hacienda y duplica a la inflación general: en el caso del valor promedio de los cortes vacunos, en los últimos doce meses el alza llegó a 70,8%.

El asado fue el corte que lideró las subas interanuales, con 74,2%. Detrás se ubicaron el cuadril (73,7%), la paleta (72,7%), la nalga (70,4%) y la carne picada común (62,7%). En tanto, el precio del pollo entero subió ‘sólo’ 32,1%, lo que se tradujo en un abaratamiento relativo a los cortes vacunos de 22,7% en los últimos doce meses.