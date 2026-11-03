El primer día del Cyber Monday 2026 cerró con más de $25.000 millones facturados y cerca de 190.000 órdenes pagas en las tiendas online que utilizan Tiendanube. Según los datos de la plataforma, la facturación aumentó un 42,5% respecto de la primera jornada de 2025, por encima de la inflación interanual del 33,4% informada por el INDEC.

La cantidad de órdenes creció un 9%, aunque las unidades vendidas se mantuvieron prácticamente estables, con una suba del 1,3%. En promedio, cada compra incluyó 3,6 productos, frente a los 3,9 registrados el año pasado.

El ticket promedio rondó los $133.000, un 31% más que en 2025, incremento que quedó levemente por debajo de la inflación.

La actividad comenzó antes del evento oficial

El movimiento comercial se anticipó al inicio formal del Cyber Monday. Entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre, las tiendas alcanzaron una facturación de $60.949 millones, un 64% más que durante la misma semana de 2025. De acuerdo con los datos de Tiendanube, el crecimiento real se ubicó cerca del 23%.

En ese período, las órdenes aumentaron un 34%, mientras que el ticket promedio llegó a $117.770, con una suba interanual del 23%. Las marcas comenzaron a ofrecer descuentos antes del lanzamiento y parte de los consumidores adelantó sus compras.

Durante las primeras seis horas del evento oficial, se registraron unas 8.460 órdenes en la primera hora, casi una de cada cuatro de las contabilizadas hasta las 6:00. En ese tramo, el ticket promedio fue de aproximadamente $128.700, un 35% más que en 2025.

También se destacó el uso de la financiación: las órdenes en 12 cuotas más que se duplicaron. La facturación de las primeras seis horas superó los $4.400 millones, con un crecimiento cercano al 30%.

El mayor volumen de compras se produjo a las 11:00, cuando se registraron alrededor de 11.800 órdenes en una hora. A las 12:00, la facturación superaba los $10.100 millones, con un incremento del 38%, mientras que a las 15:00 la suba interanual alcanzaba el 42%.

Las promociones ganaron protagonismo

A medida que avanzó la jornada, aumentó la participación de las compras realizadas con precios promocionales. Las órdenes con descuentos pasaron de crecer un 21% durante las primeras seis horas a un 40% al cierre del día.

En total, el 68,7% de las operaciones incluyó alguna promoción, 3,5 puntos porcentuales más que en 2025.

El comportamiento de los consumidores también se reflejó en el tráfico de las tiendas. Las sesiones superaron los 17 millones, frente a los 13,6 millones del año anterior, lo que representa un crecimiento del 26%.

Sin embargo, la tasa de conversión —la proporción de visitas que terminan en una compra— bajó del 1,28% al 1,10%. Esto indica que, aunque hubo más personas navegando por las tiendas, una proporción menor concretó operaciones.

Las redes sociales se consolidaron como la principal vía de acceso: el 41% de las órdenes llegó desde ese canal, más de seis puntos por encima de 2025. Instagram explicó por sí solo el 36% de las compras, mientras que el acceso directo a las tiendas perdió ocho puntos de participación.

"Lo que vemos en este primer día es un consumidor que llega, compara y se toma su tiempo: arma el carrito, busca la mejor combinación de precio, envío y cuotas, y define después", señaló Franco Radavero, gerente general de Tiendanube Argentina.

El ejecutivo agregó que las fechas especiales del comercio electrónico movilizan una demanda que venía postergada y que, en esta edición, comenzó a activarse una semana antes del lanzamiento oficial.

Crecieron las compras en 12 cuotas

El pago en una sola cuota continuó siendo la modalidad mayoritaria, con seis de cada diez órdenes. No obstante, se observaron cambios en las alternativas de financiación.

Las compras en tres cuotas retrocedieron un 10% y perdieron casi cuatro puntos de participación. En contraste, las operaciones en 12 cuotas aumentaron un 74%, con un ticket promedio superior a los $425.000.

De esta manera, la financiación a más largo plazo volvió a tener presencia en las compras de mayor valor, aunque todavía representa una proporción acotada del total.

En cuanto a los medios de pago, Pago Nube, la solución propia de Tiendanube, procesó cerca del 42% de las órdenes. Sus ventas crecieron un 11%, por encima de los demás medios de pago.

Indumentaria concentró las compras y Hogar y Decoración tuvo el mayor crecimiento

Indumentaria reunió una de cada dos órdenes del evento. Luego de comenzar la jornada con pedidos en baja, la categoría cerró con más de 93.000 compras y un crecimiento cercano al 6%.

Dentro del rubro se destacaron los zapatos, con un aumento del 77% en unidades vendidas; las camperas, con un 48%; y los pantalones, con un 23%.

Hogar y Decoración fue la categoría con mayor dinamismo. Sus órdenes crecieron un 25% y el ticket promedio superó los $215.000. Aunque concentró el 12% de las compras, explicó el 20% de la facturación total.

Las provincias crecieron por encima del AMBA

En la distribución geográfica, la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires concentraron el 46,8% de las órdenes, aunque registraron un crecimiento del 6%, por debajo del promedio general.

En otras regiones se observaron incrementos superiores: Santa Fe creció un 11%, Córdoba un 10% y el conjunto de las demás provincias un 16%.

Para Radavero, este comportamiento representa una oportunidad para las marcas que participan del evento, ya que el movimiento comercial mostró un mayor dinamismo fuera del área metropolitana de Buenos Aires.

Cómo continúa el calendario de descuentos

El Cyber Monday oficial se extiende hasta el miércoles 4 de noviembre. Luego continuará la Cyber Week, prevista desde el jueves hasta el domingo.

Además, el calendario de promociones contempla el Black Friday, que se realizará el 27 de noviembre y se sumará a la temporada de descuentos previa al cierre del año.