Mantener los neumáticos en óptimas condiciones es un factor determinante para garantizar la seguridad, el rendimiento y la vida útil del vehículo en cada viaje. Lejos de ser una cuestión a resolver solo ante una pinchadura o cuando la Verificación Técnica Vehicular (VTV) detecta fallas, el cuidado de las cubiertas debe ser una práctica constante y preventiva.

Especialistas advierten que el mal estado de los neumáticos incrementa significativamente el riesgo de accidentes, ya que afecta la adherencia al asfalto, la capacidad de frenado y la estabilidad del vehículo. Por ello, resulta fundamental realizar controles periódicos del desgaste y del estado de la banda de rodadura, adoptando hábitos de mantenimiento que permitan una gestión óptima de las cubiertas.

Uno de los aspectos centrales es el control de la presión correcta. Se recomienda verificar el inflado al menos una vez por semana, siempre con el vehículo en frío, y respetar los valores indicados por el fabricante. Una presión inadecuada puede provocar desgaste irregular, mayor consumo de combustible y pérdida de agarre, comprometiendo la seguridad.

La alineación y el balanceo de las ruedas también juegan un rol clave en la durabilidad de los neumáticos. Un chequeo cada 10.000 kilómetros, o antes si se perciben vibraciones o desvíos en la dirección, ayuda a evitar un desgaste prematuro y mejora el confort de manejo.

Otro punto a considerar es la carga adecuada. Utilizar el tipo de neumático correcto según el peso y el uso del vehículo resulta esencial. Exceder los límites de carga o de velocidad reduce de manera significativa la vida útil de las cubiertas, y no es lo mismo elegir neumáticos para un sedán que para un utilitario o un vehículo de trabajo.

La inspección visual frecuente permite detectar a tiempo posibles daños ocasionados por el uso cotidiano. Deformaciones, cortes, abrasiones o signos de envejecimiento como grietas o resequedad son señales de alerta que no deben pasarse por alto.

Finalmente, se recomienda evitar el uso de químicos agresivos para la limpieza de los neumáticos. Detergentes fuertes, ceras indebidas o solventes pueden deteriorar el caucho y comprometer la seguridad. Para su mantenimiento, lo más adecuado es utilizar productos específicamente diseñados para el cuidado de cubiertas.

En definitiva, un mantenimiento responsable y periódico de los neumáticos no solo prolonga su vida útil, sino que también contribuye a una conducción más segura y eficiente, reduciendo riesgos y costos a largo plazo.