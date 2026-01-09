El Túnel Subfluvial “Raúl Uranga – Carlos Sylvestre Begnis” cerró 2025 con un nuevo récord de tránsito vehicular, consolidándose como una infraestructura estratégica para la conectividad, el turismo y la actividad económica entre Entre Ríos y Santa Fe. Durante el último año, más de cuatro millones de vehículos utilizaron esta vía de comunicación interprovincial, marcando la cifra más alta desde su inauguración.

Según datos oficiales brindados por la Comisión Administradora del Túnel Subfluvial, el total anual alcanzó los 4.186.406 vehículos, superando las marcas de años anteriores y confirmando una tendencia de crecimiento sostenido en el flujo de tránsito.

El mes con mayor movimiento fue enero de 2025, cuando se registraron 373.668 cruces, lo que representó un incremento del cinco por ciento en comparación con el mismo período del año anterior.

Tránsito diario y picos estacionales

En términos generales, el promedio diario se ubicó entre 10.000 y 12.000 vehículos, aunque con picos notables durante los fines de semana largos y en jornadas vinculadas a eventos de gran convocatoria.

Entre los momentos de mayor circulación se destacaron los carnavales de febrero y el fin de semana del 1 y 2 de noviembre, cuando se disputó una fecha del Turismo Carretera en el autódromo del Club de Volantes Entrerrianos (CVE), situación que generó un incremento significativo del tránsito turístico y deportivo.

Obras, tecnología y mantenimiento

Paralelamente al aumento en el flujo vehicular, durante 2025 se avanzó en un plan integral de obras de preservación, modernización y mejora de la seguridad.

Entre los trabajos realizados se destacan:

El sellado con material hidroactivo de las 36 juntas del viaducto.

La construcción de 800 metros de banquina en el sector santafesino, destinada a reforzar la seguridad ante detenciones de emergencia.

La renovación del sistema de drenaje interno, con el reemplazo de caños originales por tubos de policloruro de vinilo (PVC), de mayor durabilidad y resistencia.

En la sala de comandos también se concretó una importante actualización tecnológica, con el recambio de monitores antiguos por 24 pantallas LED de alta definición, que permiten optimizar el control del tránsito, además de la incorporación de un smart TV UHD 4K de 70 pulgadas para tareas de supervisión y coordinación.

Eficiencia energética y proyección

Otro de los ejes centrales fue la implementación de políticas de eficiencia energética. Durante el año se reemplazó la iluminación fluorescente del interior del túnel por tecnología LED, lo que genera un ahorro estimado de 372 millones de pesos anuales.

Además, para el próximo 26 de enero está prevista la licitación para la compra de 400 luminarias LED destinadas al alumbrado externo, lo que permitirá reducir el consumo energético en un 48 por ciento y ahorrar más de 54 millones de pesos por año.

Como cierre del año calendario, la Comisión Administradora licitó la adquisición de nuevos equipos de videovigilancia y un sistema informático orientado a fortalecer el centro de datos y la seguridad operativa.

Infraestructura clave para la región

Con estos números y obras, el túnel subfluvial reafirma su rol como un corredor vital para el transporte, el turismo y la integración regional. El récord de tránsito registrado en 2025 no solo refleja el crecimiento de la movilidad entre ambas provincias, sino también la necesidad de seguir invirtiendo en mantenimiento, tecnología y eficiencia para garantizar un servicio seguro, moderno y sostenible para miles de usuarios diarios.