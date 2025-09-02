El ciclista aficionado de Crespo, Jorge Soto, emprendió este martes 2 de septiembre a las 8:00 de la mañana una travesía que busca unir en bicicleta los 17 departamentos de Entre Ríos. El reto contempla un recorrido de aproximadamente 1.600 kilómetros que planea completar en 15 días.

Lo particular de la iniciativa es que Soto decidió realizar el desafío sin ningún tipo de apoyo vehicular. En su bicicleta carga todos los elementos necesarios para acampar: carpa, bolsa de dormir, utensilios de cocina y elementos de higiene personal.

El recorrido previsto

En su primera etapa, el crespense se dirigirá hacia las localidades de Diamante, Victoria y Nogoyá. La segunda lo llevará por Lucas González y Rosario del Tala, con destino final en Basavilbaso.

Durante la tercera etapa, pedaleando desde Basavilbaso, planea pasar por Gualeguay, Ibicuy, Gualeguaychú, Colón y Villaguay. Luego seguirá hacia el norte provincial: Concordia, Federación, Federal y Feliciano, para finalmente llegar a La Paz y cerrar el circuito con el regreso a su ciudad natal, Crespo.

Espíritu de aventura

El reto no tiene fines competitivos, sino que se enmarca en un desafío personal que combina deporte, resistencia y contacto con la naturaleza. “Es una forma de unir la provincia desde la bicicleta, conociendo su gente y sus paisajes”, expresó Soto antes de la partida.

Durante la travesía, el ciclista deberá afrontar jornadas largas de pedaleo, acampes en ruta y el desafío físico de sostener el ritmo diario durante dos semanas.