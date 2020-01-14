Crespo (Paralelo 32).- Desde el 12 al 18 de enero se realiza en Laborde (Córdoba) el 53º Festival Nacional de Malambo, con la participación de bailarines, músicos y artistas de las 23 provincias del país. Esta noche estará en el escenario de la competencia el Cuarteto Combinado Mayor de Malambo de Entre Ríos, que cuenta entre sus integrantes al profesor de danzas y bailarín crespense Franco Zaragoza. Componen además el cuarteto Tomás Páez Aguirre (San Benito), Valentín Hobal (Nogoyá) y Joaquín Dappen (Paraná).

Su actuación, según adelantó el folclorista crespense a Paralelo 32, está prevista entre las 3 y 4 de la mañana. “Este es el festival del malambo del país, que junto con Cosquín, son los principales competencias folclóricas; competimos con grupos que muchas veces se preparan durante varios años, nosotros es el primer año que lo hacemos, pero estamos a la expectativa porque vamos a presentar una linda propuesta “- señaló.

El Cuarteto Combinado Mayor de Entre Ríos competirá esta noche con sus pares de Corrientes, Chaco y Neuquén.

“En este festival pasan todas las provincias con todas sus actuaciones y el sábado 18 se da a conocer la nómina de finalistas, tres por rubro, y acorde a ello se compite el mismo sábado”- comentó el bailarín, contento de formar parte de este festival donde muchos desean estar y no pueden lograrlo.

Franco empieza a ver los frutos de su dedicación, constancia y amor al folclore. Está en Córdoba, compitiendo en los dos festivales más destacados del país. El lunes 11 clasificó a la final del Pre Cosquín, en el rubro pareja tradicional, con su compañera de baile la profesora Leonela Ferreyra (La Paz). Ambos actuarán este viernes 17 de enero, en el Atahualpa Yupanqui en busca del gran premio, integrar la cartelera artística del Festival Nacional de Folclore de Cosquín. Y habrá que esperar el sábado para saber si el Cuarteto Mayor de Malambo de Entre Ríos está entre los finalistas de Laborde.