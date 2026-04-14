Mafalda, el entrañable personaje creado por Quino en 1964, dará un nuevo salto a la pantalla con una serie animada que ya genera gran expectativa. La plataforma Netflix presentó la primera imagen oficial de la producción, que estará escrita y dirigida por Juan José Campanella y tiene previsto su estreno en 2027.

El anuncio fue realizado a través de redes sociales, donde destacaron: “La emoción es total. Esta es la primera imagen de la serie animada de Mafalda”. La publicación no tardó en viralizarse y provocar reacciones de admiradores de distintas generaciones.

Una imagen cargada de nostalgia

La ilustración difundida muestra a Mafalda sentada en el suelo de un pasillo, hablando por un teléfono de disco color crema. Con su clásico vestido rojo y su característico lazo, la escena transmite intimidad y reflexión, rasgos esenciales del personaje.

El entorno recrea un hogar típico de la época original de la historieta, con pisos de parquet, muebles de madera y una iluminación suave que aporta una atmósfera cálida y nostálgica. La composición visual resalta el espíritu introspectivo de Mafalda, siempre preocupada por temas como la humanidad, la paz y las contradicciones del mundo adulto.

Un ícono que trasciende generaciones

Desde su creación, Mafalda se convirtió en un símbolo cultural no solo en Argentina, sino en todo el mundo hispanohablante. Su mirada crítica, su humor inteligente y su sensibilidad social la posicionaron como una figura única dentro del universo de la historieta.

La adaptación animada representa un nuevo desafío: trasladar ese universo a un formato audiovisual contemporáneo sin perder la esencia que la convirtió en un fenómeno global.

Un crespense en el equipo creativo

El creativo y guionista Esteban Seimandi, oriundo de Crespo y radicado hace años en Buenos Aires, forma parte del equipo encargado de escribir la serie.

A través de sus redes sociales, Seimandi expresó su entusiasmo por participar en la producción: “Tengo la descomunal suerte de estar escribiendo algunos de los capítulos de la futura serie animada de Mafalda”.

En diálogo con Paralelo32, detalló que integra el equipo de guionistas y que el proceso de producción lleva casi dos años. “Es un trabajo largo y muy intenso, especialmente para animadores, diseñadores y productores. Yo me sumé el año pasado a la escritura”, explicó.

Expectativa por el estreno

Con un equipo de renombre y una base narrativa sólida, la serie promete acercar a Mafalda a nuevas audiencias, sin perder el espíritu crítico y humano que la caracteriza.