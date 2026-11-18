El crédito destinado a las familias argentinas alcanzó en septiembre un nuevo máximo histórico de $104,6 billones, luego de crecer un 0,8% en términos reales respecto de agosto y un 3,1% en la comparación interanual.

El volumen de financiamiento superó en un 0,2% el récord anterior, registrado en diciembre de 2025. Sin embargo, la evolución del crédito convive con un aumento de la morosidad durante el último año, pese a que algunos indicadores mostraron una mejora mensual.

Los datos surgen del informe Crédito a las familias: radiografía provincial, elaborado por EcoGo y la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral, sobre la base de información del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el INDEC y la CEPAL.

Entre Ríos, entre las provincias con menor nivel de morosidad

El relevamiento muestra diferencias importantes entre las jurisdicciones. En septiembre, Entre Ríos registró una mora por monto del 14,5%, por debajo del promedio nacional del 18,2%.

La provincia se ubicó entre las jurisdicciones con menores niveles de irregularidad crediticia. En ese grupo, los mejores indicadores correspondieron a La Pampa, con el 9,4%, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el 12,3%.

En el otro extremo, La Rioja presentó el mayor nivel de mora, con el 26%, seguida por San Luis (24,4%) y Santa Cruz (24,3%).

El crédito creció en 18 provincias

El financiamiento real a las personas físicas aumentó en 18 de las 24 jurisdicciones durante los últimos doce meses.

Las mayores subas interanuales se registraron en la Ciudad de Buenos Aires, con un 7,5%; Neuquén, con un 7,1%; y La Pampa, con un 7%.

En cambio, las caídas más pronunciadas correspondieron a Misiones (-2,8%), Tierra del Fuego (-2,6%) y La Rioja (-2,1%).

En la comparación mensual, CABA encabezó el crecimiento con una expansión real del 1,9%, mientras que Jujuy fue la única jurisdicción con una variación negativa significativa, del 0,3%.

La morosidad bajó en septiembre, pero sigue por encima de 2025

La mora por monto alcanzó el 18,2% del crédito informado en septiembre. El indicador registró una reducción de 0,2 puntos porcentuales respecto de agosto, pero permanece 8,6 puntos por encima del nivel de septiembre de 2025.

También mejoró la mora operativa, que excluye los créditos clasificados en situación 5 —considerados irrecuperables— y permite observar la irregularidad sin incorporar las diferencias de criterios utilizadas por las entidades para asignar esa categoría.

Este indicador descendió al 9,8% de la cartera, con una caída mensual de 0,8 puntos porcentuales. No obstante, mantiene un incremento interanual de 2,3 puntos.

Por otra parte, el 26,9% de los deudores registra al menos un saldo irregular. La proporción se mantuvo prácticamente estable frente a agosto, aunque aumentó 7,2 puntos porcentuales en el último año.

El peso del crédito en las economías provinciales

El informe también analiza la relación entre el financiamiento y la actividad económica de cada jurisdicción.

Tucumán presenta el mayor nivel de endeudamiento relativo, equivalente al 14,1% de su Producto Bruto Geográfico (PBG). Le siguen Río Negro, con el 12,1%; Misiones, con el 11,9%; y Mendoza, con el 11,3%. El promedio nacional es del 9,3%.

En cuanto a la cantidad de personas con crédito por cada mil habitantes, Tierra del Fuego encabeza el registro con 581 deudores, seguida por Santa Cruz (568) y Neuquén (545).

Los proveedores no financieros registran más mora

Otra de las conclusiones del relevamiento es la diferencia entre la irregularidad de los créditos otorgados por el sistema financiero tradicional y la correspondiente a los proveedores no financieros de crédito (PNFC).

Estas entidades concentran el 14,7% del financiamiento informado, equivalente a $15,4 billones, pero presentan una mora por monto del 31,8%. En el sistema financiero tradicional, el indicador se ubica en el 15,9%.

La diferencia también se observa en la mora operativa: alcanza el 15% en los proveedores no financieros, frente al 8,9% del sistema financiero.

De esta manera, el informe muestra un escenario de expansión del crédito a las familias, que alcanzó un nuevo récord en septiembre, pero acompañado por dificultades de pago que todavía reflejan un deterioro importante respecto del año anterior.