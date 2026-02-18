Autoridades del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos (CPCEER) y de la Secretaría de Trabajo mantuvieron un encuentro en el que analizaron los avances en el proceso de digitalización de documentación laboral y las dilaciones en la obtención de firma digital.

En ese marco, desde el Consejo transmitieron la preocupación de sus matriculados en relación a distintas dificultades que se han encontrado para la gestión y obtención de firma digital, requisito indispensable para operar dentro del Sistema de Presentación y Rúbrica de Documentación Laboral (SIDREL).

Atendiendo este planteo, y reafirmando el compromiso del gobierno provincial de acompañar el proceso de adaptación, se decidió habilitar de manera excepcional hasta el 27 de febrero próximo la presentación en formato papel de la documentación adeudada de 2025. De esta manera, se brinda la posibilidad a todos los empleadores de regularizar su situación.

En la misma línea, quienes se encuentran tramitando su firma digital podrán presentar en formato papel la documentación correspondiente a los primeros meses de 2026, con el objetivo de que puedan cumplir con sus obligaciones antes del primer vencimiento, establecido para el 27 de febrero para Planilla de Personal y Libro de Sueldo de enero 2026.

Por su parte, el Consejo solicitado extender los vencimientos para las presentaciones digitales hasta el 30 de abril, debido a las dificultades para la obtención de la firma digital. Desde la cartera provincial se asumió el compromiso de analizar el pedido.

Vale señalar que desde 2026, los empleadores con cuatro o más trabajadores registrados deben realizar sus presentaciones dentro del sistema digital, conforme a los plazos establecidos por la normativa vigente. En tanto, los de uno a tres tienen la posibilidad de optar por continuar con las presentaciones en papel o adherirse al formato digital.

Luego de la reunión, la Secretaría de Trabajo comenzó a comunicar esta medida a través de los datos de contacto declarados en el Registro Digital de Empleadores a fin de garantizar una difusión directa y efectiva a esta decisión.