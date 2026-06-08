Hernández (Paralelo 32).- Hasta el viernes la localidad de Hernández tenía un total de nueve casos activos de coronavirus. Ante el agravante y el repentino crecimiento de casos positivos que incluyen al intendente de la ciudad Luis Gaioli, el Comité de Emergencia Sanitaria explicó cómo se actuó ante la aparición del primer caso y de qué manera se viene controlando la situación para evitar la propagación.

Una cuarta parte de la población debió permanecer aislada por determinación de las autoridades del Área de Epidemiología del Hospital San Blas que intervino en la ciudad, articulando acciones con el director del Centro de Salud del lugar.

“Hernández está complicado pero también debemos valorar que se actuó de manera inmediata ante la aparición de los primeros casos, eso fue suficiente para aislar unas 400 personas. Se puso en comunicación todos los referentes de salud del departamento, se trabajó horas intensas, se logró aislar a todos los nexos epidemiológicos, alcanzamos los nueve casos positivos y continuamos esperando resultados” explicó a Paralelo 32 Hernán Astudilla, responsable de comunicación del Hospital San Blas. En cuanto a la valoración de la situación, Astudilla define que “a veces son buenos los positivos para cerrar círculos y otras veces necesitamos resultados negativos para cerrar otros. Podemos decir que se desbordó Hernández, pero se va a calmar, es lo mismo que pasó en Lucas González y Don Cristóbal Segunda, por ser comunidades pequeñas y tener otras costumbres, la gente tiende a confiarse pero el virus ingresa igual”.