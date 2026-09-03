Nogoyá.– El sábado 5 de septiembre, la Escuela N° 1 Carlos María de Alvear será el escenario del Primer Encuentro Coral de Niños de Nogoyá, organizado por el Coro Municipal de Niños bajo la dirección de la profesora Patricia Farías y con la participación del Taller Municipal de Canto Infantil de Victoria y la Escuela Coral N° 1 Mario Monti de Paraná.

El encuentro. Comenzará a las 18 horas y llevará como lema "Cantamos por la Paz de las Naciones" y busca fortalecer los vínculos regionales a través del intercambio cultural y artístico entre comunidades. Como parte del repertorio, el Coro de Nogoyá interpretará una obra en hebreo, en sintonía directa con el espíritu del encuentro.

El Coro Municipal de Niños tiene dos años de vida y desde su creación está conducido por Patricia Farías. Lo integran más de veinte chicos provenientes de colegios privados y escuelas estatales, que ensayan dos veces por semana en la Casa del Canto Coral. El repertorio abarca canciones religiosas, infantiles, del cancionero folclórico popular y obras en otros idiomas. La profesora contó a Paralelo32 cómo nació el proyecto: "Llevé un proyecto a la municipalidad para crear un coro de niños municipal formado por chicos de todas las escuelas. No hay selección de voces; ingresan todos los niños que quieran cantar y una vez que están adentro vamos afinando, vamos haciendo todo ese trabajo", explicó.

Volver a empezar

Para Farías, retomar el trabajo con niños después de diez años desde su jubilación, sin un coro infantil, fue algo más que una decisión artística. "El estar nuevamente con niños fue como un oxígeno, como un cable a tierra nuevamente, pese a que tengo otros coros: femeninos, mixtos, de adultos mayores. Pero el trabajo con el niño es diferente", confesó. La directora describe un escenario en el que la tecnología y los hábitos de consumo musical han transformado la relación de los chicos con la voz cantada: "Los niños de hoy lo que hacen es más bien la voz hablada, y no el trabajo de lo que debe ser la preparación de la voz del niño, la colocación en los resonadores y en la cabeza. Es como que eso ya se está perdiendo".

Farías sostiene que la base de toda educación musical pasa por el canto y la afinación desde la infancia: "La educación musical comienza ahí. Si tenemos bien las bases en el coro de niños, vamos a tener coros de jóvenes. Fíjate que Nogoyá no tiene coro de jóvenes. Al tener bien la base, con niños afinados, con niños que gusten por el canto, vas a tener en el futuro jóvenes y adultos que siguen cantando hasta que son abuelos", planteó.

Disoluciones que preocupan

El panorama nacional del canto coral que describe la profesora es preocupante. "En este momento en la provincia quedan solo cuatro coros de jóvenes, y eso es preocupante. Coros de niños hay pocos. Se tendría que incentivar mucho más el canto en las escuelas", señaló, y recordó que la pandemia y la situación económica del país disolvieron numerosas agrupaciones que ya no pudieron recuperarse.

El cierre del Coro Nacional de Niños fue el ejemplo que eligió para graficar la gravedad del momento: "Es una barbaridad. Es un orfeón creado en la década del 60, un coro que canta ópera y se presenta con orquestas sinfónicas. Cuando cierren determinadas obras confeccionadas exclusivamente para voces infantiles, ya no se van a poder hacer. Insto a que se formen más coros de niños, pero no podemos desarmar los que están formados y que funcionan bien", concluyó.