Crespo.- El candidato a presidente municipal del Partido Políticas para la República (PR), Carlos Sigvardt, logró que su organización partidaria superara el escollo de las elecciones PASO del 13 de agosto pasado, con 705 votos. Para tener presencia en el Concejo Deliberante, PR deberá más que duplicar los sufragios en las elecciones generales del 22 de octubre, para rondar los 1.500 sufragios.

Buscando votos

Como todas las fuerzas políticas que siguen la disputa electoral de octubre, PR en Crespo debe ‘raspar’ la olla de votos, para mejorar las posibilidades de lograr su objetivo. En diálogo con Paralelo 32, Sigvardt se refirió a las cuentas electores que su sector realiza.

“En la lectura que hacemos están los votos en blanco, que fueron muchísimos. Cosa extraña, se votó a Milei y no a intendente. Apelando al voto racional, planteamos a quienes están decepcionados con la política tradicional ‘podés votarlo a Milei pero, además, podés anexar algo en esa misma línea que no es lo tradicional, el voto al PR. De las internas partidarias, también hay gente que nos busca como alternativa. También están los que no fueron a votar y ahora nos pueden votar porque dicen que ‘la elección que vale es ésta, la de octubre’”.

Sigvardt y su lista de concejales van a salir casa por casa con un tríptico donde van a resumir sus propuestas, los principales candidatos. Además, “en el tríptico vamos a presentar el corte de boleta como una opción. Hacemos énfasis en el corte de boleta como una forma de ejercer su poder democrático por parte del ciudadano”.

– Los 705 votos de las PASO, ¿le dejaron sabor dulce o amargo?

-- Estaba dentro de las expectativas. En mis adentros, esperaba llegar a mil votos, y lo ideal hubiese sido ganar a uno de los precandidatos que fueron a interna. Giménez sacó 900 y pico de votos, nosotros 700, con estructura mucho menor. Evaluando todo eso, nuestro desempeño fue positivo. El contacto con la gente nos dio una perspectiva sobre las necesidades que existen. También esa percepción de que la gente (en las visitas domiciliarias) te usa como catarsis por lo malo que existe. Pero cuando vamos a las urnas, parece que no estaba tan mal la cosa. Es lo que advertimos en el último tramo, recorriendo con la boleta habremos hecho el 80% de la población. No hubo cara a cara con toda la gente. Como dato anecdótico, recibí ofrecimientos del partido de Milei, como yo tenía las afiliaciones que ellos no tienen. Quizás hubiese sido otro el resultado si aceptaba.

– ¿Por qué no aceptó?

-- La decisión es seguir la misma línea como independientes, con partido propio. No ‘cortando camino’ con alianzas. Vamos poco a poco, pero afianzando desde las bases. Muchos me preguntaban cuánta gestión ‘hacia arriba’ podía hacer un partido independiente. Pero ahora vemos que todos los partidos están una situación que pueden tener problemas de ese tipo.

– Darío Schneider gobierna con ‘problemas de gestión hacia arriba’, con Provincia y con Nación

-- Tal cual. Pero, entiendo que eso no afecta para nada hacer un buen gobierno. Otra forma de hacer política, establecer líneas como algunas propuestas que dijimos y otros se están apurando para realizarlas. Por ejemplo, el tema de la playa de camiones, que estuvo ocho años parado, y es gestión de una semana. Otro caso, el saneamiento de los arroyos que propusimos y es algo que se está haciendo. Vemos que el presupuesto no se va gastando siguiendo una línea temporal, si no que se reserva para determinados momentos. Aunque no tenga mucha incidencia electoral, el tema de los cien terrenos sociales le va a costar a la comuna y va a tener que hacer un resarcimiento económico. Falda también un resarcimiento moral, pedir disculpas. Y hasta un resarcimiento ético, porque alguien se tiene que hacerse cargo y debería renunciar. No se puede hacer lo que uno quiere, también hay que respetar las leyes. El HCD, sin informarse, votó por unanimidad algo voluntarista. Primero, había que escuchar a los vecinos, antes de tomar una decisión.

Sigvardt destacó la necesidad de recuperar el concejal como representante del pueblo, que debe escuchar propuestas. “Vemos, en este caminar, una impronta hacia la juventud. Vamos a dar con las escuelas la charla hacia el primer votante”, agregó. Además, señaló que, como parte de la campaña electoral, PR va a realizar reuniones con clubes, instituciones, la comisión directiva del Parque Industrial de Crespo.

Propuestas

Al momento de rescatar sus propuestas de gobierno para la Municipalidad, Sigvardt repasó el amplio espectro de proyectos: ayudar a los jóvenes en lo vocacional; incorporar proyectos del Concejo Deliberante Juvenil en los temas a tratar por el HCD municipal; potenciar a los emprendedores de nuevas tecnologías, o emprendedores artísticos y culturales; clubes de ciencia; gestionar profesorados, capacitaciones y tecnicaturas, como salida laboral para jóvenes; gestionar guardias pediátricas y servicio de neonatología en el Hospital San Francisco de Asís. “Además, ir viendo desde el nacimiento del chico su estimulación, protección y la niñez potenciada en sus mejores hábitos”, agregó.

“Con la juventud, hay que ver qué necesitan de la ciudad. Cuando era director departamental de escuelas de Nogoyá, llamé a los centros de estudiantes y les pregunté cuál sería la escuela ideal para ellos. Fue muy interesante porque pidieron una forma moderna de enseñanza, más tecnología, elegir materias para estudiar. No era nada descabellado, y era muy oportuno lo que proponían. Clubes de actividades, también”, resumió el candidato

“Por otro lado, que existan oficinas para consumos problemáticos no quiere decir que estemos resolviendo el problema de nadie. Porque si tengo un problema de consumos problemáticos, no voy a ir a golpear la puerta de esa oficina. A la persona hay que ir a buscarla. Esto tiene que ver mucho con el ‘cara a cara’ con el funcionario. Por ejemplo, en el barrio San Cayetano están todas las viviendas sociales, y no está en el panorama de lo que es Crespo. Ahí hay mucha niñez que debe ser atendida”, señaló.

– ¿Cómo va a ser la campaña electoral para octubre?

El reparto de votos en las PASO nos hizo conocidos. Ahora, vamos a salir con un tríptico explicando grandes temas como urbanismo, vivienda, educación, quiénes somos, principios del partido y los seis primeros concejales. Hacerlos conocer. Casa por casa pasaremos con una propuesta escrita y explicada.

Críticas

– ¿Qué critica al peronismo y a Juntos por Entre Ríos?

-- Nos diferenciamos porque no somos un partido tradicional. Tenemos una línea que nos da mucha libertad para decidir qué es lo mejor para la gente, y pensar una ciudad en función de la persona. Si transito el centro en horas pico y veo que no hay lugar para estacionar, no puedo reducir cuarenta lugares en una cuadra de zona céntrica. Primero debo abordar la problemática del estacionamiento. Con una media hora de gracia tal vez, debemos ir a un sistema de estacionamiento medido. Sin afán recaudatorio, si no para promover la circulación. Si no, viene el empleado de un comercio céntrico y deja el auto toda la mañana. Lo que se recaude en ese rubro, que vaya a concientizar en educación vial. También mejorar la pavimentación, para que no se haga una cuadra y pasar luego por tres de broza para ir al centro. Esa conectividad se tiene que hacer. Otro reclamo que hemos recibido es que muchos tienen pago el pavimento y todavía no se lo hacen.

Debemos hacer transparente el orden de prioridades para el pavimentado de cuadras.

– ¿Pavimentar por zonas no es pertinente? Lo mencionó un precandidato que perdió.

Es bueno. Me gustaría verlo en la plataforma de los ganadores. O lo que se proponía sobre accesibilidad y veredas, en otro grupo que ganó. Si algo lo veo coherente lo tomo. La zonificación de la pavimentación debe tener una conexión con el centro. El Estado no debe esperar que todos paguen, sino que debe actuar.