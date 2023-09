El 1 de septiembre de 1883, con la sanción de la reforma de la Constitución de Entre Ríos, se creó el Consejo General de Educación.



En referencia, el presidente del CGE, Martín Müller aseguró: “Estoy muy emocionado por este encuentro, por poder estar acá con quienes a diario hacen y sostienen la tarea del CGE, que en definitiva es la tarea de sostener la educación pública, que está en nuestras espaldas diariamente, en las espaldas de cada uno de los trabajadores y trabajadoras que hoy están acá y también de todos los que pasaron”.



“Es muy significativo poder celebrar los 140 años porque lo que buscamos, más allá de la efeméride es reafirmar que la educación pública, la escuela, es parte de nuestra identidad, parte de nuestro pasado, presente y futuro, que soñamos como comunidad. No hay manera de ser entrerrianos sin educación pública y esto es lo que queremos reafirmar con orgullo y compromiso ético y político”, señaló Müller.



Asimismo, el funcionario provincial hizo hincapié en la importancia de defender los valores de la educación pública y subrayó que “es un orgullo y una responsabilidad. Valoramos todo lo construido en estos años, es enorme lo que hemos avanzado en materia de políticas educativas y vamos a asumir los desafíos que hay hacia adelante”.



Por su parte, la asesora técnica y ex presidenta del organismo, Graciela Bar, brindó una charla donde rescató los 140 años del organismo, que marcó un antes y un después en la educación entrerriana, e hizo unas reflexiones al respecto: “Encontrarnos con gente que ha hecho la educación en Entre Ríos, para mí es una inmensa alegría y un gran compromiso a seguir trabajando en ello”.



“Creo que la educación tiene que seguir manteniéndose con justicia social, con equidad, con la obligatoriedad y con la permanencia en el sistema con la inclusión”, compartió quien fuera presidenta del CGE durante 10 años, en dos períodos.



Respecto a todo lo que se ha avanzado en educación, Bar indicó que “este modelo que se creó y se fue ampliando no se tiene que perder, se tiene que mantener, tiene que crecer y mejorar” y luego subrayó que “no es solo de educación el problema de las adicciones, no es solo de educación el problema de la violencia; todo esto entra a la escuela y la escuela tiene que estar preparada, los docentes en su formación tienen que estar preparados, con mayor vinculación, cómo resolver, cómo ir atenuando estos distintos problemas”.



Por eso, “la educación del futuro tiene que ser con más exigencia, con más conocimiento, con desarrollo de las capacidades y las competencias de cada uno de los docentes para que puedan brindar un proyecto de vida mejor" y que "tenemos que seguir insistiendo en que la escuela no tiene que ser aburrida, igual todos los días, no tiene que tener las mismas actividades, soñemos con una escuela diferente, soñemos con la profesionalización del docente”, sostuvo Bar.



Por último, instó a “mirar con fé, con convicción y con esperanza, que el país tiene que mejorar y nosotros también”.



Por su parte, la expresidenta del CGE, Claudia Vallori, dijo estar “profundamente emocionada, aquí transité 15 años en mi trayecto profesional, cumpliendo distintas funciones" y agregó: "Estoy enormemente feliz, me llena de orgullo escuchar todo lo que se ha hecho y que se pueda poner en valor y consideración de todos los ciudadanos, pero sobre todo, que siga la educación pública, que la defendamos entre todos, que levantemos las banderas y que por supuesto, trabajemos para mejorarla”.

Acto

La conferencia de Graciela Bar se llevó a cabo en el salón auditorio General San Martín del organismo educativo y luego se descubrió la placa en el acceso al edificio con la presencia del presidente, Martín Müller; los vocales, Exequiel Coronoffo y Humberto Javier José; la vocal en representación de los docentes, Susana Cogno; directores de niveles y modalidades; funcionarios actuales y de gestiones anteriores en el CGE; autoridades provinciales; trabajadores y trabajadoras del organismo y representantes gremiales.