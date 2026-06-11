Crespo- Para homenajear esa rica tradición de conservar la esencia de los platos tradicionales de nuestro país, llega esta noche la 13º edición de la Fiesta de la Empanada que organiza la Escuela Nº 187 “Argentina Soberana”, en una jornada donde la tradición, la música y la danza se hacen presentes en el Salón Esperanza, a partir de las 20:30.

De la mano de padres, docentes, miembros de cooperadora y colaboradores, llega la propuesta gastronómica para degustar las especialidades saladas y dulces y las empanadas catamarqueñas, que engalanan desde hace varios años también esta celebración culinaria.

Coronando la propuesta colmada de sabores y sonidos patrios, alumnos de la escuela abrirán el espectáculo con el tradicional Pericón Nacional. Actuará el solista Luis Maidana, la Batucada Los Horneros y Los Saraluceños, conjunto chamamecero con una historia musical de más 20 años de trayectoria cuyo nombre hace mención a lo que hoy es un paraje llamado «El Saralu» que en épocas lejanas da inicio a lo que hoy es la ciudad de Viale de donde son oriundos los artistas que lo componen. En el cierre, Maravillas Alemanas animará el baile.

La entrada cuesta $ 30 y la docena de empanadas en las variedades de dulces saladas y catamarqueñas, fritas y al horno $ 120. Habrá empanadas saladas, dulces, catamarqueñas, fritas y al horno. En esta ocasión se habilitará la venta también a quienes quieran comprar para llevar.

Además en la cantina se expenderán panchos y choripanes.

Difusión

Los alumnos de la escuela fueron parte de la difusión de la Fiesta. El miércoles a la mañana un grupo acompañado por docentes visitó los medios locales, ataviados con indumentaria gauchesca. Luego, en Plaza Sarmiento presentaron una danza y recitaron una ingeniosa invitación conteniendo todas las características de la fiesta, escrita en forma de poesía por sus maestras.