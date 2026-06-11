Por Claudio D. Minghetti (Telam).- El reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas es irrenunciable para todos los argentinos, y ese sentimiento, así como el de homenaje a los caídos y ex combatientes del conflicto que tuvo lugar en el Atlántico Sur en 1982, impulsó a muchísimos cineastas a reflejar en sus obras qué fue lo que pasó durante y después de aquel contradictorio hecho militar que expuso a la muerte o la locura a miles de jóvenes.

Tras los crímenes cometidos desde 1976 hasta 1981, en los primeros cinco años de la dictadura cívico militar, y agazapadas detrás del justo reclamo por la soberanía, las Fuerzas Armadas de entonces creyeron oportuno para recomponer su deteriorada imagen ante la sociedad, y ocultar definitivamente aquellas barbaridades se lanzó a una descabellada guerra con final trágico previsiblemente.

Documentales y ficciones siempre atravesadas por la realidad histórica pueden ser revisadas con la perspectiva que ahora les da casi cuatro décadas de camino recorrido en democracia, ya sea libres en YouTube o en plataformas también gratuitas.

Empezando por «Los chicos de la guerra», y todavía fresco el conflicto, con dirección de Bebe Kamin, el cine se atrevió a dar el puntapié inicial de una lista con múltiples miradas que por ahora termina con «Teatro de guerra», de Lola Arias, versión fílmica de su propia y arriesgada puesta teatral.

1. «Los chicos de la guerra» (1984)

A dos años del conflicto Bebe Kamin, recordado autor del documental «Adiós Sui Generis», contó la historia de tres jóvenes de diferentes clases sociales que son enviados a combatir en las islas según el libro de entrevistas a ex combatientes escrito por Daniel Kon, con un elenco juvenil encabezado por los entonces Gustavo Belatti y Emilia Mazer, acompañados por figuras ya trascendentes como Héctor Alterio Carlos Carella, Ulises Dumont, Marta González, Tina Serrano, Miguel Ángel Solá, Julio de Grazia y Juan Carlos Baglietto.

2. «Malvinas, historias de traiciones» (1984)

El documental fue dirigido por Jorge Denti, y así como la película de Bebe Kamin esquivaba el análisis político y la circunstancia social en que transcurría la guerra, a la se reintegraban sus protagonistas optando por el encuadre de lo sentimental, aquí esas motivaciones son centrales. Por eso mismo el director recurrió a entrevistas a Madres de Plaza de Mayo, ex combatientes, tanto argentinos como británicos, que danzan según el guión de Alberto Adellach e Irene Selser.

3. «Hundan al Belgrano» (1996)

La tercera propuesta acerca de Malvinas también fue documental, en este caso de Federico Urioste, que tiene como título la famosa respuesta de la primera ministra Margareth Thatcher, al ser consultada acerca de la crucero argentino con el nombre del creador de la bandera argentina, finalmente hundido. (YouTube).

4. «Fuckland» (2000)

La arriesgada idea de su director, Eduardo Montes Bradley fue totalmente transgresora y disparatada: con cámara en mano, y rodando en las islas en clandestinidad, toma a un mago y comediante de Buenos Aires que ahorra dinero de sus presentaciones y viaja con un equipo oculto por una semana a Puerto Stanley, con la finalidad de embarazar a las mujeres nativas de origen británico y lograr repoblar el lugar con descendientes argentinos (YouTube).

5. «Locos de la bandera» (2004)

El director Julio Cardozo trata de reconstruir la historia de los familiares de los 649 caídos argentinos durante el conflicto austral, imposibilitados de encontrarse con las tumbas de sus héroes, ya sea porque sus cuerpos quedaron en el cementerio de Darwin, en Malvinas, o simplemente desaparecieron como para poder ser identificados. (YouTube).

6. «Iluminados por el fuego» (2005)

Por primera vez el cine argentino toca el tema bélico contemporáneo con una reconstrucción del frente de batalla con efectos especiales dugitales, esta vez según un texto autorreferencial del periodista Edgardo Esteban, quién junto con el director Tristán Bauer cuentan la historia de un periodista que luego de la guerra recuerda qué fue lo que ocurrió cuando llegó al campo de batalla igual que sus compañeros siendo todavía casi un adolescente. El elenco está encabezado por Gastón Pauls, en una de las mejores interpretaciones de su extensa filmografía.

7. «No tan nuestras» (2005)

Imágenes documentadas y registradas por la televisión local e inglesa que qué reconstruyen la odisea que significó la guerra de las Malvinas y la cruda realidad que afronta un veterano de guerra argentino, según el relato del veterano de guerra, primero soldado y después prisionero, Sergio Delgado en un todo registrado por Ramiro Longo.

8. «Cartas a Malvinas» (2009)

El debutante -con este filme- Rodrigo Fernández Engler, cuenta según un guión que propio la historia de Tito, personaje encarnado por Víctor Laplace, un cartero jubilado que decide contar la historia de la importancia de las cartas en una guerra, a partir de las de una patrulla de ocho soldados, que tiene como misión entregar en el mismo frente de batalla dos sacas repletas. La propuesta incluye un importante despliegue en las escenas bélicas, y un potente trabajo de Laplace y un gran reparto de jóvenes actores.

9. «Soldado argentino sólo conocido por Dios» (2016)

Segunda propuesta de Rodrigo Fernández Engler con eje en Malvinas, que esta vez recupera la historia de tres jóvenes de muy diferentes clases sociales, en ese sentido emparentada con la de «Los chicos de la guerra», en este caso de en localidad de Traslasierra, en la provincia de Córdoba. (Cine.ar, jueves 2 de abril, a la medianoche).

10. «Teatro de guerra» (2018)

Lola Arias rompe con los moldes convencionales del cine documental con un fuerte toque de ficción, al revelar las historias personales de ex soldados británicos y argentinos, tres de un bando y tres del otro, cuyas vidas se vieron profundamente afectadas por la guerra. Arias, escritora, poetisa, dramaturga, actriz, performer y directora de teatro y cine, ya había que ya sorprendido con la transgresora pieza «Campo minado» da así una vuelta de tuerca a la puesta con formato cinematográfico.

Si bien el filme no se puede ver en ningún canal de cable, internet o plataforma, se podrá compensar con una grabación de la puesta en el Teatro San Martín que precedióy con la que se complementa, el 2 de abril, a las 20, como parte del ciclo Cultura en Casa en el sitio web del GCBA.

También se puede ver el cortometraje «Guarisove. Los olvidados», que forma parte de la primera entrega de «Historias Breves» (1995), dirigido por Bruno Stagnaro, y protagonizado por Diego Reinhold David Masajnik y Claudio Rissi, que con mucho humor muestra a un pequeño batallón de soldados que fueron a la guerra inocentemente y quedan olvidados en la isla creyendo que la guerra sigue cuando ya había terminado, rematada en los créditos finales con el tema «Botas locas», de Sui Generis (Cine.ar Play).

También en materia de cortos se puede disfrutar la impresionante colección «Malvinas: 30 miradas», respaldada por el Centro de Producción e Investigación Audiovisual (CePIA) del Ministerio de Cultura de la Nación de la administracion 2003-2015, luego cerrado, junto con el Consejo Asesor de la Televisión Digital Terrestre (SATVD-T), en colaboración con la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UnTreF).

Estas obras llevan las firmas de Lucía Puenzo, Pablo Fendrik, Norman Ruiz, Adrián Caetano, Arnaldo André, David Blaustein, Fernando Spiner, Carlos Galettini, Juan Bautista Stagnaro, Lucía Cedrón, Miguel Mato, Paula de Luque, Néstor Montalbano, Sandra Gugliotta y los recordados Juan Pablo Laplace y Sergio Bellotti, entre otros (Cine.ar Play).

Finalmente también se podrá ver en el canal Cine.ar, el jueves 2 y el sábado 4, a las 22, y también gratis en la plataforma Cine.ar Play desde el 3, por una semana, «Ni héroe ni traidor» (2018), de Nicolás Savignone, que toca la historia de un joven qué en 1982 piensa mudarse a España con su novia pero que sorpresivamente es convocado para sumarse a las tropas de Malvinas, lo que cambiará por completo su mirada acerca de la vida y particularmente de la guerra.