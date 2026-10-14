El Concejo Deliberante Juvenil de Crespo finalizó su ciclo 2026 con un reconocimiento a los estudiantes secundarios que participaron de la propuesta y la presentación de proyectos orientados a mejorar distintos aspectos de la ciudad.

La actividad se desarrolló el martes 13 de octubre en el Salón Municipal, donde alumnos de siete instituciones educativas recibieron sus certificados por su participación en esta experiencia de formación ciudadana y compromiso comunitario.

El programa, que se lleva adelante de manera ininterrumpida desde 1994, promueve la participación de las nuevas generaciones en la vida democrática, a través del debate, la elaboración de propuestas y el conocimiento del funcionamiento del cuerpo legislativo local.

Durante el acto estuvieron presentes el intendente Marcelo Cerutti, la viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante, Jacinta Eberle, concejales y miembros del equipo de Gobierno. También se destacó el trabajo de Gustavo Kappes por su acompañamiento y asesoramiento a los participantes.

Cerutti y Eberle destacaron el compromiso de los jóvenes

Durante su intervención, el intendente Marcelo Cerutti felicitó a los estudiantes por involucrarse en la propuesta y agradeció a los docentes que acompañaron el proceso.

El mandatario resaltó la trayectoria del Concejo Deliberante Juvenil y alentó a los participantes a continuar involucrándose en las cuestiones públicas y sociales de la comunidad.

“Espero que esta experiencia haya sido valiosa para ustedes y que los anime a involucrarse en la vida pública. No hay que tener miedo de participar en política ni en organizaciones sociales de la ciudad. Es importante comprometerse, porque entre todos podemos contribuir a hacer las cosas bien y construir una mejor comunidad”, expresó.

Por su parte, Jacinta Eberle valoró el crecimiento de los trabajos presentados y la capacidad de los estudiantes para fundamentar sus propuestas.

“Año a año vemos cómo crece la calidad de los trabajos y la solidez con la que los chicos argumentan y defienden sus ideas. Es un camino de madurez política, más allá de la edad”, señaló.

La presidenta del Concejo Deliberante también destacó la modalidad itinerante de la iniciativa, que permite llegar a más instituciones educativas y ampliar las oportunidades de participación juvenil.

El objetivo, remarcó, es que los estudiantes puedan pensar la ciudad desde su propia mirada y plantear alternativas para responder a las necesidades de la comunidad.

Tres proyectos en la última sesión

Antes de la entrega de certificados y del cierre formal del ciclo, los integrantes del Concejo Deliberante Juvenil realizaron su última sesión ordinaria en el edificio municipal, ubicado en 25 de Mayo 943.

Durante el encuentro se abordó el orden del día, que incluyó la lectura y consideración del Acta 04, la correspondencia recibida y el tratamiento de dictámenes del Concejo en comisión.

Entre las iniciativas presentadas se destacaron tres proyectos de ordenanza:

Contenedores para residuos: propuesta del bloque de concejales del Instituto Comercial Crespo D-240 para instalar contenedores en distintos sectores de la ciudad.

propuesta del bloque de concejales del Instituto Comercial Crespo D-240 para instalar contenedores en distintos sectores de la ciudad. Programa Crespo Circular: iniciativa del bloque de la ESJA N.º 97 «Prof. Isabel González», orientada a la creación de un programa con esa denominación.

iniciativa del bloque de la ESJA N.º 97 «Prof. Isabel González», orientada a la creación de un programa con esa denominación. Recuperación del Apeadero del Barrio Azul: proyecto del bloque de la ESJA N.º 33 «Dr. Alberto M. Nusimovich» para impulsar un plan integral de recuperación y puesta en valor de ese espacio.

Las propuestas reflejan el interés de los estudiantes por cuestiones vinculadas con el ambiente, la gestión de los residuos y la recuperación de espacios de valor para la comunidad.

Los estudiantes que participaron

La edición 2026 contó con representantes de siete instituciones educativas de Crespo.

Sagrado Corazón D-5

Juana Heinze Chiama

Selene Pusch

Ema Verettoni

Martín Steinle

Dulce Velázquez

Esmeralda Amarillo

Siomara Bast

Selene Espínosa

Malena Barón

Sol Pérez

Alma Nicend

Asesoras: Rosana Haberkorn y Josefina Gómez.

ESJA N.º 33 «Dr. Alberto M. Nusimovich»

Edgardo Nahuel Giménez

Ruth Mikela Pohl

Carina María Roth

Claudio Fabián Weinzettel

Asesores: Gonzalo Jurado, Samuel Siares Bosco y Viviana Wiesner.

Instituto Comercial Crespo D-5

Morena Belén Folmer Frick

Iván Huck

Mateo Benjamín Romero

Asesoras: Luján Sommer y Sofía Valentina Sinner.

Escuela N.º 60 «Bicentenario»

Abril Milagros Schanzenbach

Oriana Valentina Ojeda Narváez

Xiomara Drescher

Asesoras: Ana Villarruel y Ludmila Ayelén Aapata.

Escuela N.º 74 «Walter Heinze»

Romina Bogado

Axel Franco

Asesores: Nancy Folmer y Fausto Kloker.

ESJA N.º 97 «Prof. Isabel González»

Ana Ester González

Jairo Nazareno Fleita

Pamela Trinidad Mendoza Nowakowski

Asesoras: Johana Sobrano, Mercedes Heck y Sabrina Micaela Moreyra.

ESJA N.º 240 «Comercial Crespo»

Julián Leonel Barata

Rocío Milagros Giménez

Mateo Javier Grasmick

Asesores: Daniel Kliphan, Nancy Eichorn y Milagros Valentina Moreno.

Una experiencia de participación ciudadana

Con el cierre de la edición 2026, Crespo dio por concluida una nueva etapa de un programa que lleva más de tres décadas promoviendo la participación de los jóvenes en los asuntos públicos.

A través de la elaboración de proyectos, el debate y las sesiones legislativas, el Concejo Deliberante Juvenil permite que los estudiantes conozcan de cerca el funcionamiento institucional y propongan iniciativas vinculadas con las necesidades de su comunidad.

Las propuestas presentadas este año pusieron en agenda temas ambientales y de recuperación urbana, al tiempo que reafirmaron el valor de generar espacios donde las nuevas generaciones puedan aportar ideas para el desarrollo de la ciudad.