Crespo.- El Concejo Deliberante debe resolver un proyecto de Resolución que presta acuerdo definitivo al nombramiento de la abogada Lilian Caballero para desempeñarse como Jueza de Faltas definitiva de la Municipalidad de Crespo. La abogada, que anteriormente se desempeñaba como asesora letrada del municipio, ocupa el cargo en forma interina desde el 21 de marzo pasado, por decreto del Poder Ejecutivo. Caballero ocupa el cargo que quedó vacante tras la jubilación del anterior juez de Faltas, Javier Méndez.

Antecedentes

Entre los antecedentes en favor de la profesional, se destaca que Caballero “posee título de abogada, mediadora y escribana; se encuentra en ejercicio de la profesión desde el año

2011; se desempeña en la Administración Pública Municipal desde el año 2015 en funciones de Asesora Legal; y ha ejercido funciones en reemplazo del Juez de Faltas en distintos períodos de los años 2023, 2025 y 2026; (…) que no surgen antecedentes disciplinarios ni observaciones desfavorables, tanto en el ejercicio profesional como en su desempeño dentro de la administración pública, lo que permite tener por acreditada una trayectoria funcional y profesional intachable, así como experiencia concreta y conocimiento específico” sobre el Juzgado de Falta. Se destaca que “tales antecedentes permiten tener prima facie por acreditada la aptitud técnica, funcional y profesional de la nombrada para el desempeño del cargo, sin perjuicio de la valoración institucional que corresponde efectuar al Concejo Deliberante en el marco del acuerdo legalmente exigido”.

Concurso público y abierto

Sobre este tema ingresó al HCD una nota firmada por el secretario general del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOYEM), Hernán Miño. En la misma solicita que “se realice por medio de un concurso público y abierto la selección del Juez de Faltas municipal”.

El pedido es similar al que, en su momento, se tramitó desde distintos sectores cuando se discutió el nombramiento de un nuevo Juez de Paz para Crespo. Hubo oposición a establecer una terna de abogados sin selección previa por oposición y antecedentes. De esa terna, ya está aprobada por el gobierno provincial la designación de Jorge Kriger. Pero el designado no asumió aún porque en el Superior Tribunal de Justicia resta resolver un recurso presentado por la abogada Sonia Spreafico, quien había objetado el procedimiento seguido.

Enojo opositor

La presidenta del bloque Mas para Entre Ríos, Silvia Ledesma, envió una nota a la presidenta del HCD, Jacinta Eberle, con una queja porque el proyecto de Resolución sobre la confirmación de Caballero en el Juzgado de Faltas fue presentado como un ‘proyecto del Concejo Deliberante’. Pero solo lleva firmas de tres concejales oficialistas mientras el bloque peronista no estaba enterado del proyecto, “que responde a una nota ingresada por el Ejecutivo el 21 de mayo del corriente año, sin embargo no fui informada de esa nota y no se anotició al bloque que presido”, señala la edil.

“El hecho de que el proyecto haya pasado a Comisión General para su tratamiento no justifica ni valida que el bloque oficialista tenga privilegios y tome conocimiento previo de la información y pueda tomar decisiones y mentar al HCD ante el proyecto como si este hubiera surgido del diálogo y conocimiento de todos sus miembros”, continúa el reclamo.

“La última Comisión General fue el pasado miércoles 20 de mayo y la nota del Departamento Ejecutivo está fechada 21 de mayo, el Secretario Legislativo no le dio ingreso formal al Honorable Concejo Deliberante y los Concejales nombrados decidieron y actuaron bajo esa irregularidad. Le recuerdo a Usted y al Secretario que sus roles deben responder al cuerpo legislativo en su conjunto en nombre de los valores y principios democráticos. Desde nuestro bloque solicitaremos sanciones ante este proceder”, finaliza Ledesma.