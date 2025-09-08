Este martes 9 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana, se llevará a cabo la 13° Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de Paraná, encuentro que podrá seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube del cuerpo legislativo (cdparana).

En la jornada estarán en condiciones de ser aprobados dos proyectos de ordenanza enviados por el Departamento Ejecutivo Municipal y con dictamen favorable de la Comisión de Legislación General. Ambas iniciativas contemplan la desafectación de terrenos del dominio público municipal, disponiendo además el cambio de destino de dichas fracciones, con el objetivo de incorporarlas al Banco de Tierras de la Municipalidad de Paraná.

En el mismo marco, también se abordará un dictamen con modificaciones al proyecto de ordenanza que actualiza la Ordenanza Nº 9929, referida a los “Premios Municipales de Arte”, propuesta impulsada por el bloque Más para Entre Ríos.

Por otro lado, tomará estado parlamentario un proyecto presentado por las y los concejales Rosana Toso, Silvia Campos, Pablo Donadío, Fabián Carbajal y Maximiliano Rodríguez Paulin (Juntos por Entre Ríos). La iniciativa busca modificar el artículo 6º de la Ordenanza Nº 9389, con la finalidad de unificar los períodos de ejercicio del Defensor del Pueblo titular, el Defensor Adjunto y el Defensor de los Derechos de las Personas Mayores de la ciudad.