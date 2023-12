El plazo de acogimiento a dicho programa se extenderá hasta el 30 de abril de 2024, pudiendo ser prorrogado por decreto del Departamento Ejecutivo Municipal por 60 días corridos.

Respecto al alcance de la norma, será para aquellos ciudadanos que tengan multas y contravenciones que además contemplen la remisión del vehículo a depósito, con vencimientos hasta el 31 de diciembre de 2023, incluyendo los intereses.

"Este proyecto tiene como finalidad atender una situación particular en un contexto muy particular, agudizado por la crisis del transporte público de pasajeros, para que los usuarios de motovehículos puedan recuperarlos a través de un procedimiento realizado a través del Juzgado de Faltas, cumpliendo con un pago voluntario y la regularización de la situación que generó la retención", explicó el concejal Juan Enrique Ríos (Más para Entre Ríos) al fundamentar el proyecto.

Por su parte, desde el bloque de Juntos por Entre Ríos, el concejal Maximiliano Paulin fue el encargado de manifestar el no acompañamiento al proyecto, afirmando que "no genera un buen antecedente para aquellos que sí hicieron el esfuerzo de pagar", y añadió: "Nos parece más justo que sea una moratoria y no una condonación".

Finalmente, el presidente de la bancada de la Libertad Avanza, Darío Báez sostuvo que esta ordenanza es una solución para quienes tienen sus motos retenidas y manifestó que la iniciativa "tiene el espíritu libertario, de protección a la propiedad privada".