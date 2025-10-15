En una entrevista concedida a FM Boing 93.7 y Paralelo 32, el jefe de la dependencia policial local, comisario Daniel Roldán, se refirió a los recientes hechos ocurridos en la ciudad y ofreció precisiones sobre distintas actuaciones de la fuerza. La nota fue realizada por Valeria Torresin para Crespo en Vivo.

Movimientos en la comisaría local

Roldán confirmó que el subcomisario Gastón fue trasladado a la comisaría quinta de Paraná, y que por el momento no se ha designado un segundo jefe en Crespo.

“Estamos trabajando con el oficial principal Gonzalo Salva, un efectivo con diecinueve años de servicio que me cubre durante mis francos hasta que se nombre un nuevo segundo jefe”, explicó el titular de la dependencia.

Hechos recientes y causas en investigación

El jefe policial repasó las últimas intervenciones registradas en la ciudad. Entre ellas, mencionó una denuncia en barrio del Rosario, que culminó con la detención de un hombre tras una causa de instancia privada.

También destacó el allanamiento realizado en calles Lavalle y Moreno, donde la policía secuestró prendas de vestir, armas y una pequeña cantidad de estupefacientes.

“El mes de octubre viene siendo particularmente complejo. Se han recepcionado muchas más denuncias, sobre todo vinculadas a violencia de género. En una de ellas se procedió al secuestro de armas de fuego por orden del Juzgado de Paz local, en forma preventiva”, señaló Roldán.

Robo en barrio Norte

Consultado por el robo ocurrido en barrio Norte, el comisario informó que los autores ingresaron a una vivienda y sustrajeron una suma cercana a los dos millones de pesos.

“Contamos con registros fílmicos y nuevas pistas firmes. Esperamos poder identificar a los responsables y poner todos los elementos a disposición de la fiscalía”, manifestó.

Colaboración ciudadana y prevención

Roldán subrayó la importancia de la participación vecinal en la prevención del delito.

“Crespo mantiene una idiosincrasia de pueblo, pero la ciudad crece y llegan personas nuevas. Es necesario que los vecinos adopten medidas básicas de seguridad: no dejar bicicletas ni herramientas en la vía pública, asegurar las motos y evitar facilitar oportunidades a los delincuentes”, recomendó.

Asimismo, se refirió a los incendios, episodios de violencia y otras causas en curso, insistiendo en el valor del trabajo conjunto entre la policía y la comunidad: