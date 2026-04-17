Un informe elaborado por el Centro de Economía Regional y Experimental (CERX), liderado por la exfuncionaria provincial Victoria Giarrizzo, al que accedió Paralelo32, confirma que el comercio de Entre Ríos atravesó en 2025 un nuevo año de retracción. Las ventas registraron una caída del 4,0% en términos reales —es decir, descontando el efecto de la inflación— en un contexto macroeconómico nacional marcado por la desaceleración del consumo y la recomposición de precios relativos, que afectaron el poder adquisitivo de los hogares durante buena parte del año.

El estudio, basado en el análisis de 7.966 empresas distribuidas en 216 rubros y 140 municipios, muestra que la contracción no fue homogénea. Por el contrario, la dinámica del sector estuvo atravesada por fuertes contrastes entre actividades, tamaños de empresas y territorios.

Una caída con matices

Aunque el resultado global fue negativo, algunos sectores lograron crecer. Entre los rubros con mejor desempeño se destacaron maquinaria y equipos (+11,4%), muebles y artículos del hogar (+4,2%) y reparación de vehículos (+3,8%). También mostraron avances automotores, motos y accesorios (+2,3%), en línea con el fuerte incremento en patentamientos durante el año.

Sin embargo, estos sectores tienen una incidencia relativamente baja en la facturación total, lo que limitó su capacidad para compensar la caída general.

En contraste, los segmentos de mayor peso estructural explicaron gran parte del retroceso. Supermercados e hipermercados (-8,1%), combustibles (-8,6%) y farmacia (-6,7%) registraron caídas significativas, arrastrando el resultado agregado. También se observaron descensos en indumentaria y calzado (-9,9%), electrodomésticos (-5,7%) y materiales para la construcción (-5,6%), evidenciando la debilidad del consumo de bienes durables.

Una excepción dentro de los rubros masivos fue alimentos y bebidas, que creció levemente (+1,1%) y representó el 29,1% del total de ventas, funcionando como amortiguador parcial de la caída.

Dos años de retracción

Con este resultado, el comercio entrerriano acumula dos años consecutivos de caída real. No obstante, el informe destaca que 7 de los 20 rubros analizados lograron crecer en 2025, lo que refleja que la crisis no fue uniforme sino concentrada en los segmentos de mayor volumen.

Además, el crecimiento en maquinaria y equipos sugiere que, pese al contexto adverso, parte del entramado productivo mantuvo decisiones de inversión, una señal relevante hacia adelante.

Diferencias según el tamaño de las empresas

El desempeño también varió según la escala de los comercios. Las pequeñas empresas fueron las más dinámicas, con un crecimiento real del 1,1%, mostrando mayor capacidad de adaptación.

En cambio, las microempresas —que representan el 92,6% del total— cayeron 4,8%, reflejando el impacto territorial de la crisis. Las medianas registraron la peor performance (-7,6%), mientras que las grandes empresas retrocedieron 5,7%.

El informe sugiere que las pequeñas firmas lograron mayor flexibilidad frente a los cambios en la demanda, mientras que las medianas quedaron más expuestas a la caída del consumo.

Un mapa desigual: ciudades que empujan y ciudades que caen

A nivel territorial, la dinámica fue igualmente heterogénea. Municipios como Federal (+10,8%), Diamante (+8,4%) y General Ramírez (+7,2%) mostraron crecimientos importantes, aunque con bajo peso en el total provincial.

En ciudades de tamaño intermedio como Crespo (+0,4%), Nogoyá (+1,4%) y Villaguay (+0,3%), los resultados fueron levemente positivos, contribuyendo a amortiguar la caída.

En cambio, los principales centros urbanos explicaron gran parte del resultado negativo. Paraná (-5,5%), Concordia (-6,4%), Concepción del Uruguay (-6,2%) y Gualeguaychú (-4,4%) registraron caídas significativas. Solo Paraná, que concentra cerca del 25% de las ventas provinciales, explicó más de un tercio de la retracción total.

Una recuperación fragmentada

El informe concluye que el rasgo distintivo de 2025 fue la coexistencia de focos de crecimiento con una base estructural contractiva. Sectores vinculados a la inversión, pequeñas empresas y municipios intermedios mostraron resiliencia, mientras que los grandes centros urbanos y los rubros de mayor peso continuaron en caída.

En este escenario, la recuperación del comercio entrerriano no dependerá únicamente de una mejora general del consumo, sino de la capacidad de consolidación de los sectores que mostraron dinamismo y de la estabilización de los segmentos más golpeados, en un contexto donde el poder adquisitivo sigue siendo la variable clave.