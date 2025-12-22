En un pronunciamiento inédito, el Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos se expresó de manera contundente respecto a las denominadas “fiestas de pialadas de equinos”. A través de un comunicado oficial, la institución recordó que su función principal es velar por la protección, el bienestar y la salud de los animales en todo el territorio provincial, y que la participación de sus matriculados en este tipo de eventos resulta incompatible con los estándares modernos de bienestar animal.

Según el Colegio, las pialadas consisten en la destreza de enlazar a un caballo por sus patas delanteras, una práctica que somete a los equinos a riesgos de lesiones musculares, traumatismos e incluso la muerte en casos graves. En este marco, la institución recordó que la Ley Nacional de Protección Animal Nº 14.346 tipifica como delito cualquier acto que cause sufrimiento innecesario a los animales, estableciendo penas de hasta un año de prisión para quienes inflijan maltrato.

Por ello, los veterinarios entrerrianos fueron claramente notificados de que queda prohibida su participación en la organización, supervisión o aval técnico de eventos de pialadas. Además, el Colegio instó a las autoridades municipales y provinciales a prevenir estas prácticas y a aplicar la ley en todos los casos que configuren maltrato animal.

A pesar de esta postura firme, la institución subrayó que sí promueve actividades culturales y recreativas siempre que respeten los principios del bienestar animal y fomenten una relación armoniosa entre las comunidades rurales y sus animales. “Es posible encontrar un equilibrio entre tradición y respeto por los equinos, mediante trabajo conjunto, información y concientización”, señalaron.

Finalmente, el Colegio recordó que cualquier ciudadano o profesional que detecte situaciones de riesgo para los equinos puede realizar la denuncia correspondiente ante la institución, la autoridad policial o judicial, garantizando así la protección efectiva de los animales.

Con este pronunciamiento, el Colegio de Veterinarios de Entre Ríos reafirma su compromiso con la ética profesional, el bienestar animal y la educación de la sociedad sobre prácticas que deben ser erradicadas para garantizar la seguridad y la vida de los equinos.