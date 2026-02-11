Desde la entidad que nuclea a los profesionales del derecho calificaron los dichos como de “una gravedad institucional inaudita”, al considerar que se intenta responsabilizar a los abogados por la situación que atraviesa el organismo de salud provincial.

“Resulta de una gravedad institucional inaudita que quien tiene la responsabilidad de conducir la salud de 300.000 entrerrianos intente desviar el foco de su propia incapacidad administrativa señalando a los profesionales del derecho como responsables de la crisis del organismo”, expresaron en un comunicado.

El amparo como herramienta constitucional

En el documento difundido, el Colegio defendió el uso del recurso de amparo, al que definió como “el único resguardo constitucional que le queda al afiliado cuando la OSER le da la espalda”.

“El recurso de amparo no es una herramienta de hostigamiento, sino el último recurso del ciudadano ante la vulneración de derechos fundamentales. Los abogados no creamos la necesidad de justicia; intervenimos cuando la obra social incumple”, sostuvieron.

Asimismo, afirmaron que la judicialización de casos vinculados a prestaciones médicas responde a situaciones concretas de falta de cobertura o demoras en tratamientos, medicamentos o cirugías.

“La Justicia es quien condena”

En otro tramo del pronunciamiento, la entidad remarcó que las sentencias judiciales desfavorables constituyen, a su entender, un indicador del incumplimiento del organismo.

“Es el Poder Judicial quien condena a la OSER. Cada sentencia adversa es un reproche directo a la arbitrariedad e ilegalidad con la que se maneja el organismo”, señalaron, rechazando también expresiones vinculadas a supuestos “huecos” o “grietas” legales.

Rechazo a la estigmatización profesional

Finalmente, el Colegio de la Abogacía expresó su rechazo a cualquier intento de responsabilizar a los honorarios profesionales o a la labor de los abogados por el déficit financiero de la obra social.

“No permitiremos que se responsabilice a los abogados por una mala administración estructural que lleva años. Atacar a la abogacía es atacar el estado de derecho y el derecho de los ciudadanos a ser defendidos frente a los abusos del poder”, afirmaron.

En el cierre del comunicado, instaron a las autoridades de la OSER a “cesar con la búsqueda de chivos expiatorios” y a concentrar los esfuerzos en garantizar que los aportes de los trabajadores se traduzcan en prestaciones de salud dignas y oportunas para todos los afiliados.