El Tribunal Electoral del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (C.A.E.R.) informó que, mediante la Resolución N.º 02/2025 de fecha 1 de septiembre de 2025, se ha oficializado y proclamado la única lista presentada para integrar el Consejo Directivo del organismo para el período 2025-2027.

Se trata de la lista Azul, Celeste y Roja “Abogacía Unida”, cuyos integrantes asumirán sus cargos el próximo 1 de octubre de 2025, al concluir el mandato de la actual gestión colegial.

Integración del nuevo Consejo Directivo

Presidente: Dr. Santiago Esquivel

Dr. Santiago Esquivel Vicepresidente 1º: Dra. María Marta Simón

Dra. María Marta Simón Vicepresidente 2º: Dr. Pablo Ramón Tanger

Dr. Pablo Ramón Tanger Secretaria: Dra. Analía Beatriz Coria

Dra. Analía Beatriz Coria Prosecretario: Dr. Roberto Behéran

Dr. Roberto Behéran Tesorera: Dra. María Pía Delaloye

Dra. María Pía Delaloye Protesorero: Dr. Alejandro Marcelo Sarubi

Vocales Titulares

Dra. María Luisa Domínguez Dr. Fabián Gustavo Germanier Dra. Patricia Alejandra Carruego Dr. Mariano Eduardo Velasco Dra. María del Pilar Soldini Dr. Juan Martín Pita Dra. Blanca Graciela Chiappa Dr. Andrés Martín Galizzi Dra. Mónica Noelia Regis Dr. Jorge Martín Marraccini Dra. Ivana Andrea María Balbi Dr. Javier Rubén García Saenz Dra. María Victoria Giménez Dr. Ramón Ignacio Giacomino

Vocales Suplentes

Dra. María Laura Gallegos

Dr. Alberto Joaquín Sampayo

Dra. María Inés Ríos

Dr. Carlos Ignacio del Valle

Dra. Alejandra Noemí Marchese

Dr. Esteban Manuel Díaz

Dra. Flavia Andrea Vergara

Renovación institucional

Desde la institución destacaron que la proclamación de la lista “Abogacía Unida” garantiza la continuidad institucional y la representación plural de la abogacía entrerriana en el nuevo período de gestión.

La asunción formal se realizará en un acto previsto para el 1 de octubre, marcando el inicio de un nuevo ciclo en la conducción del Colegio.