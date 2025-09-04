Servicios
El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos proclamó la lista “Abogacía Unida” para el período 2025-2027
El Tribunal Electoral del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (C.A.E.R.) informó que, mediante la Resolución N.º 02/2025 de fecha 1 de septiembre de 2025, se ha oficializado y proclamado la única lista presentada para integrar el Consejo Directivo del organismo para el período 2025-2027.
Se trata de la lista Azul, Celeste y Roja “Abogacía Unida”, cuyos integrantes asumirán sus cargos el próximo 1 de octubre de 2025, al concluir el mandato de la actual gestión colegial.
Integración del nuevo Consejo Directivo
- Presidente: Dr. Santiago Esquivel
- Vicepresidente 1º: Dra. María Marta Simón
- Vicepresidente 2º: Dr. Pablo Ramón Tanger
- Secretaria: Dra. Analía Beatriz Coria
- Prosecretario: Dr. Roberto Behéran
- Tesorera: Dra. María Pía Delaloye
- Protesorero: Dr. Alejandro Marcelo Sarubi
Vocales Titulares
- Dra. María Luisa Domínguez
- Dr. Fabián Gustavo Germanier
- Dra. Patricia Alejandra Carruego
- Dr. Mariano Eduardo Velasco
- Dra. María del Pilar Soldini
- Dr. Juan Martín Pita
- Dra. Blanca Graciela Chiappa
- Dr. Andrés Martín Galizzi
- Dra. Mónica Noelia Regis
- Dr. Jorge Martín Marraccini
- Dra. Ivana Andrea María Balbi
- Dr. Javier Rubén García Saenz
- Dra. María Victoria Giménez
- Dr. Ramón Ignacio Giacomino
Vocales Suplentes
- Dra. María Laura Gallegos
- Dr. Alberto Joaquín Sampayo
- Dra. María Inés Ríos
- Dr. Carlos Ignacio del Valle
- Dra. Alejandra Noemí Marchese
- Dr. Esteban Manuel Díaz
- Dra. Flavia Andrea Vergara
Renovación institucional
Desde la institución destacaron que la proclamación de la lista “Abogacía Unida” garantiza la continuidad institucional y la representación plural de la abogacía entrerriana en el nuevo período de gestión.
La asunción formal se realizará en un acto previsto para el 1 de octubre, marcando el inicio de un nuevo ciclo en la conducción del Colegio.