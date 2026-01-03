El Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos (Ccpier) formalizó la rehabilitación de la matrícula profesional de varios corredores inmobiliarios de la capital provincial, según lo publicado en el Boletín Oficial Nº 28.248, difundido este viernes.

La medida fue adoptada mediante las Resoluciones Nº 245, 246, 247 y 248/2025, a través de las cuales la entidad dejó sin efecto las suspensiones que pesaban sobre los profesionales, luego de constatarse el cumplimiento de sus obligaciones arancelarias vinculadas al derecho de ejercicio profesional.

Marco legal y controles

De acuerdo con lo establecido por la Ley Provincial Nº 9739, el Colegio tiene la facultad y la obligación de ejercer un control estricto sobre el ejercicio de la actividad. La normativa dispone la cancelación de la matrícula a aquellos profesionales que omitan el pago del derecho de ejercicio profesional por un período superior a seis meses consecutivos o doce meses alternados.

En los considerandos de las resoluciones publicadas se remarca que la institución debe garantizar el cumplimiento de la ley y velar por el ejercicio regular y legal de la profesión en la provincia.

Instancias previas y regularización

Desde el Consejo Directivo del Ccpier señalaron que, antes de avanzar con las suspensiones, se otorgaron distintas instancias de moratoria con el objetivo de evitar la interrupción del ejercicio profesional. No obstante, se dejó constancia de que algunos matriculados no regularizaron su situación pese a haber sido notificados e invitados formalmente a hacerlo.

Sin embargo, tras la aplicación de las suspensiones, los profesionales involucrados procedieron a cancelar o regularizar sus deudas por los canales habilitados por la institución. En ese sentido, el Colegio destacó que los matriculados “han demostrado interés en cumplir con sus obligaciones económicas emergentes de la Ley 9739”.

Profesionales rehabilitados

Las resoluciones alcanzan a cuatro corredores públicos inmobiliarios de la ciudad de Paraná, quienes quedaron nuevamente habilitados para ejercer la actividad en el ámbito provincial. Se trata de Diego Germán Martínez (Matrícula Nº 1559), Ricardo Sebastián Ríos (Matrícula Nº 918), María Belén Campa (Matrícula Nº 1052) y Emanuel Alfredo Gainza (Matrícula Nº 990).

En la parte resolutiva, el Consejo Directivo dispuso “dejar sin efecto la suspensión de la matrícula profesional” de los mencionados colegiados, en virtud de haber regularizado la deuda correspondiente.

Las resoluciones llevan la firma de la presidenta del Colegio, María Paula Armándola, y del secretario, Norberto José Bernay, quienes avalaron la medida en cumplimiento de la normativa vigente y los procedimientos administrativos establecidos.