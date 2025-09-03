Se trata de una propuesta gratuita de educación no formal que combina el aprendizaje de nuevas habilidades tecnológicas con el uso lúdico y creativo de herramientas digitales. La iniciativa es impulsada a través de la Coordinación de Innovación Pública y Transformación Digital.

Un espacio para aprender y crear

El Club Tech está destinado a chicas y chicos de 6 a 17 años, quienes cada semana participan de dinámicas y juegos diseñados para experimentar con la tecnología, aprender competencias del siglo XXI y fortalecer el trabajo en equipo.

“Venimos trabajando con las universidades para desarrollar propuestas pedagógicas concretas en materia de pensamiento computacional, programación y robótica para la segunda parte del año. Los participantes podrán desarrollar sus propios videojuegos o aplicaciones pensando en la ciudad, como por ejemplo para buscar o detectar la fauna paranaense”, explicó Luisina Pocay, coordinadora del Distrito del Conocimiento.

Talleres y acompañamiento académico

La iniciativa es continuidad de la Colonia Tech y mantiene una agenda semanal de talleres de programación, robótica, diseño 3D, ciencia aplicada y otras disciplinas vinculadas a la innovación.

El proyecto cuenta con el acompañamiento de universidades con sede en Paraná, como la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, la UTN Paraná y la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER.

Miradas desde las familias

Madres y padres destacan el valor de la propuesta. “Los chicos cada vez más tempranamente ingresan al mundo tecnológico, por eso es importante aprender sobre el sentido y el uso a conciencia”, expresó María, madre de una de las participantes.

Tecnología con propósito

Los encuentros se realizan en el Distrito del Conocimiento, ubicado en calle Raúl Patricio Solanas, entre Juan Ambrosetti y Carlos Darwin.

Más allá de introducir a las juventudes en el mundo digital, el Club Tech busca que pasen de ser usuarias a creadoras: “cada encuentro es una oportunidad para que imaginen y construyan proyectos propios, con impacto en la comunidad y con la mirada puesta en un futuro innovador pensado desde Paraná”, indicaron.