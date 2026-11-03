El Club Boca del Tigre consiguió el primer puesto en un certamen nacional que reconoce el impacto social de los clubes de barrio y promueve el desarrollo del deporte comunitario. La institución entrerriana fue seleccionada entre más de 620 participantes y recibió un premio de $30 millones, que destinará a obras de infraestructura.

El resultado se conoció este lunes durante una videoconferencia federal. La propuesta presentada por la comisión directiva fue evaluada por un Jurado de Honor integrado por referentes del deporte y la sociedad, entre ellos Gabriela Sabatini, Javier Saviola, Gonzalo Bonadeo y Mónica Santino.

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Obras para disputar torneos oficiales como local

El premio permitirá avanzar con dos proyectos centrales para el club: la construcción de vestuarios y el cerramiento perimetral de la cancha. Estas mejoras son necesarias para que la institución pueda cumplir con las exigencias reglamentarias y disputar competencias oficiales en condición de local. La concreción de las obras también representa un avance para el desarrollo de sus actividades deportivas y la participación de jóvenes de la zona.

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El acompañamiento de la comunidad

La obtención del reconocimiento fue el resultado de una campaña que movilizó a clubes, instituciones, comercios, medios de comunicación y vecinos de distintas localidades de Entre Ríos.

El 5 de octubre, cuando finalizó la etapa de votación, desde Boca del Tigre habían compartido un mensaje de agradecimiento por el acompañamiento recibido. En esa publicación destacaron que, más allá del resultado, la participación había permitido visibilizar la historia del club y el trabajo sostenido de su comunidad.

También reconocieron el apoyo de los cuatro clubes de Crespo, instituciones de Seguí y General Ramírez, y entidades deportivas de las ligas de Nogoyá, UDL, Paraná Campaña, Paraná y Diamantina.

La institución había señalado especialmente el acompañamiento de la filial de River Plate de Paraná y de Javier Gassmann, quien les acercó la información sobre el certamen. Con el primer puesto confirmado y el premio de $30 millones, el Club Boca del Tigre podrá concretar obras que representan un paso importante para su crecimiento deportivo y social, y para fortalecer su presencia en la comunidad de Aldea Santa Rosa y la región.