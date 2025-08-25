Este lunes 25 de agosto, el Club Atlético Unión de Crespo cumple 75 años de vida institucional. Fundada en 1950, la entidad se ha consolidado como una de las más representativas de Entre Ríos, con una trayectoria marcada por importantes conquistas deportivas y un crecimiento constante en infraestructura y masa societaria.

En el plano futbolístico, Unión acumula un título en la Liga de Paraná Campaña, cuatro campeonatos en la Liga Paranaense y un Torneo Regionalito (actual Copa Entre Ríos). Además, ha dejado su huella en disciplinas como patín artístico, con campeonas panamericanas y nacionales, y rugby masculino, donde también cosechó títulos provinciales. La institución ha sido, a lo largo de su historia, semillero de deportistas que llegaron a integrar seleccionados nacionales.

En diálogo con Paralelo 32, el presidente del club, Walter García, destacó la importancia de este nuevo aniversario y adelantó cómo se celebrará:

“Entramos en el mes aniversario en donde cumplimos 75 años, lo cual no es poco. Estamos con muchas ansias y ganas de que venga la cena aniversario. La verdad es que estoy orgulloso por el presente del club y por todo lo que está ocurriendo y aconteciendo”, expresó.

La tradicional cena aniversario se llevará a cabo el próximo 6 de septiembre en el Salón Esperanza, un espacio más amplio que permitirá mayor comodidad para la creciente convocatoria. Las tarjetas tienen un costo de $40.000 para adultos y $20.000 para menores, y podrán abonarse en dos cuotas. El menú será el clásico: chorizo con ensaladas, pata-muslo, carne con guarniciones, postre y mesa dulce. “No es un evento recaudatorio, sino una oportunidad para compartir un lindo momento con la comunidad”, señaló García.

Un festejo que llega en un momento deportivo histórico

La celebración llega poco después de la obtención del primer título de la Liga de Paraná Campaña, un logro muy esperado por la institución.

“Fue una emoción enorme. Veníamos rozando el título en los últimos años, pero siempre nos faltaba algo. Esta vez se nos dio. No solo fue importante por el logro deportivo, sino por lo que generó en la gente: la cancha volvió a llenarse, los simpatizantes se acercaron aún más al club”, remarcó el presidente, destacando además el trabajo del cuerpo técnico y el compromiso del plantel.

Todas las disciplinas en movimiento

Más allá del fútbol, García subrayó la intensa actividad en las demás disciplinas: “Cada fin de semana hay competencias en rugby, básquet, patín, hockey sobre patines. Las chicas de patín tuvieron destacadas actuaciones en el Panamericano y en torneos nacionales, y el hockey está creciendo mucho. Todo esto es fruto del trabajo conjunto entre entrenadores, deportistas y la gente que colabora”.

Crecimiento en socios e infraestructura

El club también experimenta un notable crecimiento en su masa societaria: “Hoy tenemos muchos más socios que cuando comenzamos la gestión. La cuota familiar ronda los 10.000 pesos, y eso nos permite proyectar nuevas obras”, explicó García.

En materia de infraestructura, Unión avanza con la construcción de un nuevo gimnasio, la ampliación de vestuarios en el predio de fútbol, un espacio exclusivo para árbitros y sanitarios para mujeres dentro de la cancha. También se realizaron mejoras en el Predio del Ejército, las piletas y la cancha de pádel, con parapelotas, reacondicionamiento de arcos y nivelación de canchas.

“Pese al difícil contexto económico del país, con esfuerzo y dedicación seguimos creciendo”, concluyó el dirigente.

Con un presente deportivo activo, obras en marcha y un fuerte sentido de comunidad, el Club Atlético Unión de Crespo celebra sus 75 años reafirmando el compromiso con su historia y proyectándose hacia el futuro.