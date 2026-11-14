El Círculo Médico del Departamento Paraná expresó su respaldo al posicionamiento de la Federación Médica de Entre Ríos (FEMER) frente a las recientes declaraciones del vicepresidente de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), Ricardo García, sobre la facturación de prestaciones médicas.

El pronunciamiento se enmarca en el conflicto que mantienen los profesionales con la obra social provincial, principalmente por los débitos aplicados a los honorarios, las demoras en los pagos y las dificultades vinculadas con los procedimientos de facturación y auditoría.

A través de un comunicado, FEMER rechazó las afirmaciones de García y sostuvo que sus reclamos fueron tergiversados. La entidad negó que exista una situación de extorsión hacia la obra social y afirmó que son los prestadores quienes sufren descuentos que consideran indebidos y dilaciones en el cobro de sus honorarios.

Los reclamos de la Federación Médica

En su respuesta, FEMER rechazó que se haya duplicado la facturación de consultas y también cuestionó la afirmación de que 80 de cada 100 honorarios correspondientes a internaciones se habrían facturado dos veces.

La Federación atribuyó las inconsistencias registradas a la falta de reglas claras para facturar, la ausencia de criterios de auditoría consensuados y uniformes y errores en los sistemas informáticos.

Según indicó, estas situaciones fueron planteadas en distintas reuniones, pero no habrían recibido una resolución oportuna por parte de OSER.

La entidad también señaló que durante noviembre continuaban reclamando débitos aplicados en los dos últimos pagos de la obra social, correspondientes a honorarios de junio y julio de 2026. A esos montos se suman, según precisó, reclamos pendientes por descuentos realizados desde el año pasado.

Se levantó transitoriamente la suspensión de internaciones

En el comunicado, FEMER recordó que su Consejo Directivo resolvió levantar transitoriamente la suspensión de la atención médica en internaciones a afiliados de OSER, como gesto de buena voluntad ante la apertura de una instancia de diálogo.

La Federación consideró que las declaraciones del vicepresidente de la obra social contienen inexactitudes que dificultan la construcción de acuerdos, aunque manifestó su intención de sostener conversaciones para superar el conflicto.

El objetivo planteado por la entidad es encontrar soluciones que permitan proteger el trabajo de los profesionales y preservar el sistema de atención médica para los afiliados.

Por su parte, el Círculo Médico del Departamento Paraná reafirmó su respaldo a los reclamos de FEMER y sostuvo que continuará defendiendo los derechos de los profesionales, promoviendo el diálogo como vía para alcanzar condiciones adecuadas de ejercicio profesional y garantizar la atención de los afiliados a la obra social provincial.