La iniciativa permitirá que vecinos y vecinas de la comunidad puedan disfrutar próximamente de distintos ciclos cinematográficos en la Casa de la Cultura local, en el marco de una política orientada a fortalecer el acceso a propuestas audiovisuales en diferentes puntos de la provincia.

La acción se concretó a partir de un convenio firmado entre la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, el Iaaer y la Municipalidad de Valle María, con el objetivo de articular políticas culturales y audiovisuales de manera conjunta.

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó la importancia de continuar generando espacios culturales en distintas localidades entrerrianas. “Avanzamos en otra iniciativa con el objetivo de seguir descentralizando la cultura entrerriana, siguiendo el rumbo de gestión que marcan el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro Manuel Troncoso”, expresó.

Por su parte, el presidente del Iaaer, Maximiliano Schonfeld, explicó que el acuerdo permitirá avanzar en distintas acciones vinculadas al desarrollo audiovisual. “Firmamos un convenio con la municipalidad de Valle María para articular políticas audiovisuales. Entre las primeras acciones será abrir una sede del Cineclub Noble para garantizar la exhibición de películas en la Casa de Cultura de Valle María”, señaló.

Del encuentro participaron además el intendente de Valle María, Mario Sokolovsky, y el coordinador de Cultura del municipio, Dario Wendler.

Desde el organismo provincial adelantaron que la experiencia del Cineclub Noble continuará expandiéndose en el territorio entrerriano y que en los próximos días también se replicará en la ciudad de Concepción del Uruguay, fortaleciendo así el acceso federal a propuestas culturales y audiovisuales.