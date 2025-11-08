El Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER) invita a disfrutar una nueva proyección del Cineclub Noble, que tendrá lugar este martes 11 de noviembre, a las 20 horas, en la Sala Noble (Gregoria Matorras 861, Paraná). En esta oportunidad, se exhibirá la película Los guantes mágicos (Argentina, 2003, 90´), dirigida por Martín Rejtman.

La función forma parte de la programación “Sentidos del humor. De Bucarest a la Argentina”, organizada por el IAAER —dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos—, que durante los últimos meses ofreció un recorrido cinematográfico centrado en el humor y sus diferentes miradas culturales. La entrada es libre y gratuita.

Cierre de la programación “Sentidos del humor”

La cartelera del ciclo tuvo al humor como eje temático. Comenzó con el film 12:08 al este de Bucarest, del director rumano Corneliu Porumboiu, y continuó con la comedia estadounidense This is Spinal Tap, de Rob Reiner. Con Los guantes mágicos, se cierra la trilogía que exploró distintas expresiones de la ironía y el absurdo en el cine, desde Europa del Este hasta América Latina.

Una comedia de enredos con sello argentino

En Los guantes mágicos, Gabriel “Vicentico” Fernández Capello interpreta a Alejandro, un remisero que atraviesa una crisis económica y emocional. En busca de nuevas oportunidades, decide vender su viejo Renault 12 para ingresar en el negocio de la venta de guantes mágicos. A partir de esa decisión, una serie de situaciones imprevistas y vínculos peculiares se entrelazan en una trama tan absurda como cotidiana, acompañada por las actuaciones de Valeria Bertuccelli y Fabián Arenillas.

Con el estilo característico de Rejtman —humor seco, diálogos minimalistas y una mirada crítica sobre la rutina urbana—, la película se ha convertido en una obra emblemática del cine independiente argentino de comienzos de los 2000.

Cine, cultura y encuentro

Con esta nueva propuesta, el Cineclub Noble y el IAAER continúan consolidando un espacio de encuentro y reflexión cinematográfica, acercando al público entrerriano producciones nacionales e internacionales que invitan a pensar, reír y debatir sobre las múltiples formas del humor en el cine.

📅 Martes 11 de noviembre – 20:00

📍 Sala Noble (Gregoria Matorras 861, Paraná)

🎟️ Entrada libre y gratuita