Por primera vez, una producción del cine argentino obtuvo financiamiento en el mercado de capitales mediante la emisión de Pagarés Bursátiles Electrónicos a la Vista con ajuste BADLAR. La operación se concretó en el ámbito del Mercado Argentino de Valores (MAV) y marca un antecedente inédito para la industria audiovisual nacional.

El esquema contó con la participación del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), que actuó como promotor e inversor, impulsando la actividad cultural a través de un mecanismo de oferta pública, transparente y a tasas de mercado. La negociación de los pagarés en el MAV representó un nuevo paso en términos de agilidad, transparencia y articulación entre el sector público y el privado, generando un canal innovador de fondeo para el sector audiovisual.

Financiamiento para una coproducción internacional

La operación permitió financiar la película El enigma de Franca Fermín, dirigida por Octavio Revol Molina y producida por las argentinas Cabustra Arts y Blurr Stories, junto a las coproductoras Red Collision (Colombia) y Sangre Films (España). De esta manera, el mercado de capitales se integró formalmente al esquema de financiamiento de una producción cinematográfica con proyección internacional.

Los pagarés —adquiridos por el INCAA— fueron emitidos bajo la modalidad de Pagarés Bursátiles Electrónicos a la Vista con ajuste BADLAR, un instrumento recientemente impulsado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y el MAV, con el acompañamiento de la Comisión Nacional de Valores y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

Se trata de una herramienta que apunta a fortalecer el acceso al financiamiento productivo mediante productos innovadores, simples y dinámicos, ampliando la oferta de instrumentos disponibles para distintos sectores de la economía.

Un nuevo puente entre cultura y finanzas

Con este antecedente, el mercado de capitales amplía su alcance sectorial y demuestra que la industria cultural también puede acceder a mecanismos de financiamiento bajo estándares de mercado. La experiencia abre la puerta a que futuras producciones audiovisuales exploren alternativas similares, diversificando sus fuentes de recursos y reduciendo la dependencia exclusiva de subsidios o esquemas tradicionales.

La operación no solo constituye un hito financiero, sino también un paso simbólico en la integración entre el sistema financiero y la economía real, incorporando a la industria cinematográfica como actor activo dentro del entramado productivo nacional.